Finalmente se posesionó Ricardo Roa Barragán como presidente de Ecopetrol y presentó los que serán sus principales objetivos durante su gestión. Roa aclaró que su misión es mantener rentable la operación actual de la compañía con los recursos disponibles.

Al respecto, señaló que su intención no es “matar la ‘gallina de los huevos de oro'”. Y explicó que se optimizará la producción de hidrocarburos de forma “eficiente, rentable y responsable”.

El nuevo número uno de la petrolera, se refirió en relación al fracking y manifestó que se deben mirar con lupa el estado actual de los contratos y recordó que en el Congreso de la República se debate un proyecto de ley, que ya cursó segundo debate en el Senado, el cual busca que esta actividad no se ejecute en el país, aunque no descartó que en caso de que por medio de avances tecnológicos la práctica de esta técnica no cause un gran impacto se repiense su aplicación.

“Entiendo que Ecopetrol ya ha suscrito unos contratos para hacer pilotos de fracking, tengo que entrar a evaluar cuál es el estado actual de esos contratos, en la medida en que existan cláusulas para salir de los mismo habrá que revisarlas en el marco de lo que sea debidamente aplicable. Habiendo un proyecto de ley que ha estado haciendo trámite en el Congreso para prohibir el fracking nos allanaremos a esa norma y a esa legalidad que exista a través de ese proyecto de ley para no hacer fracking. En el entendido en que los desarrollos tecnológicos futuros permitieran sin afectación, sin gran impacto en el ecosistema, en los recursos hídricos, habría una posibilidad para repensarlo, por ahora en las actuales condiciones la política del Gobierno es no fracking”, afirmó.

Por su parte, respecto a esta práctica a nivel internacional señaló que antes de cualquier decisión, se deben revisar a profundidad aspectos como el de sostenibilidad ambiental y afirmó que Permian en el Golfo de México es un activo rentable.

“En el contexto internacional el activo Permian, en el Golfo de México he escuchado que es un activo rentable, que es un activo con unas eficiencias y tecnologías muy protectoras del medio ambiente, habrá que ir a conocer el proyecto. De los activos, una empresa responsable que se deba a un gobierno corporativo no toma decisiones de desinvertir o invertir si el ejercicio racional, económico y sin el sustento de sostenibilidad que hay que darle”, aseveró.

Frente a la posible compra de Monómeros, cree que este puede ser un gran proveedor y habría que mirar si está incluido esto en el plan de inversión de Ecopetrol y cuál es el potencial de crecimiento y los beneficios adicionales.

“Monómeros si puede eventualmente ser una gran proveedor, creo que es un empaquetador de los insumos necesarios para producir los elementos fertilizantes que se necesitan en el campo. La decisión se tomará en la institucionalidad. En lo personal, habrá que evaluar el activo y si hubiera la forma de tener una garantía sostenible de los insumos, estable y sostenible, para la transformación de fertilizantes. Habría que observarlo en productividad”, puntualizó.

En su momento, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, reiteró el interés del Gobierno por comprar la empresa petroquímica Monómeros, que surte al país del 37% de los fertilizantes. Afirmó, que el país estaba listo para apostar por esta compra, por lo menos del 51 o 52% de sus acciones y que tendría un costo de US$300 millones

“Lo importante es comprarla toda y si no se puede por los recursos, pues sí comprar el 51 o el 52%, quien tienen que comprar eso, es Ecopetrol, estamos esperando que se designe el presidente de Ecopetrol. Esa empresa bien llevada puede ser más rentable que la misma Ecopetrol. Recuerden que Monómeros es la única empresa de Venezuela que cuenta con la licencia Ofac del Gobierno de Estados Unidos, la cual fue prorrogada hasta mediados de este año teniendo en cuenta que de esta empresa depende la seguridad alimentaria de Colombia”, explicó el embajador.

Finalmente, otro de los objetivos de Roa será mantener y liderar la transición energética, así como trabajar por una integración energética.

“ISA tiene unas limitaciones respecto a los porcentajes de participación en las competencias de unas actividades y otras aún tratándose de un monopolio de red regulado como es la actividad de ISA en la que no puede estar vinculada ni con generación, ni con distribución, ni con comercialización en una poción mayor al 25%. Ecopetrol en el abastecimiento de su demanda propia tiene que ser un gran generador en la posibilidad de colocar excedentes en el sistema, puede ser un gran generador, Ecopetrol podría ser un actor importante en la generación de energía” dijo.

“Ecopetrol ya produce energía, tiene una necesidad en capacidad de unos 1.300 megavatios en energías que primordialmente son renovables, allí el gran reto de convertir esa energía en energías con fuentes limpias. Ecopetrol tendría hoy la capacidad regulatoriamente hablando de ser un autogenerador con excedentes en los ingenios del Valle, en su portafolio de inversiones 2020-2040 hay trazada una meta de incorporar 1.000 megavatios nuevos con energías renovables, creería que podemos incorporando en ese proyecto esa transición en nuestra generación que son cerca de 500 megavatios que tenemos propios a energías renovables, podemos estar teniendo una vía importante para poder ser un jugador de un poco más de relevancia de la que hoy tiene Ecopetrol” finalizó.

Desde que llegó a la presidencia Gustavo Petro, ha habido preocupación en los mercados por el futuro de la compañía en medio de su propuesta de transición energética, en donde se contempla la posibilidad de no volver a firmar contratos petroleros.