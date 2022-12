El último mes del año empezó siendo un verdadero tormento para miles de colombianos, quienes, en el transcurso del día, han reportado fallas con los servicios que ofrece el banco Davivienda.

(Vea también: Bancolombia se suma al desorden de Davivienda; usuarios, desesperados, reportan fallas)

A través de las redes sociales, cientos de ciudadanos informaron que las plataformas digitales no funcionaban, así como los cajeros, los puntos de atención al cliente y las tarjetas.

De hecho, los reclamos se hicieron tendencia, hasta que la entidad empezó a responder los menajes, lamentando las fallas y los inconvenientes ocasionados.

Así la situación, en Caracol Radio dieron a conocer la respuesta que les entregó el banco, al indagar sobre el problema que estaban teniendo los clientes en todo el país.

Según el medio citado, Davivienda explicó que “tienen problemas con su sistema principal”, y es por esto que , por varias horas, estuvieron fuera servicio.

Sin embargo, desde la entidad señalaron que los cajeros y los pagos en los comercios ya se encuentran disponibles, y que están trabajando en la falla, para reestablecer los canales digitales. Según El Tiempo, el banco ya descartó algún tipo de ataque cibernético, es decir, que el dinero de los clientes no está en riesgo.

En Twitter, por ejemplo, continúan las quejas de los internautas que usan Davivienda, teniendo en cuenta que es inicio de mes y muchos trabajadores acaban de recibir su sueldo.

Muchísimas gracias @Davivienda por dejar a mi esposa e hija, en la caja del supermercado, ya que no fue posible pagar con su basura de tarjeta y menos retirar el efectivo.

@Davivienda hoy dio un peor servicio y no tenemos acceso a nuestro dinero, pago de nóminas, créditos ETC. ah pero vaya uno no pague algo y ya le van cortando todo. Todo mal @sicsuper

— Daniel Gonzalez (@danielsg875) December 1, 2022