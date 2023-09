Este 7 de septiembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) presentará sobre las 6:00 p. m. el dato de inflación de Colombia correspondiente al mes de agosto.

Cabe resaltar que, en julio, el costo de vida se ubicó anualmente en 11,78 % y la mensual llegó a 0,50 %.

(Vea también: Confirman 3 hechos que sacudirían el dólar en Colombia en septiembre; se vendría un cambio)

Esto es lo que espera el mercado de la inflación en Colombia

Desde el Gobierno Nacional prevén que la inflación en Colombia para el mes de agosto se mantenga estable.

“Nosotros esperamos desde Hacienda un comportamiento estable, creo que por ahora el fenómeno de El Niño ha cedido, como lo ha dicho el ministro (Ricardo) Bonilla. Mantenemos por ahora los precios del diésel estables, creemos que los diferentes indicadores no deberían pegarle fuerte a la inflación”, dijo Diego Guevara, viceministro de Hacienda.

De otro lado, algunos expertos prevén que en este mes se conozcan las afectaciones que se han presentado en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio.

“En esta oportunidad hay varios aspectos para tener en cuenta, uno de ellos será conocer el impacto de los derrumbes y cierres en la vía al Llano y los efectos que esto podría tener principalmente en el precio de los alimentos, ya que el oriente colombiano es uno de los mayores abastecedores agrícolas del centro del país y con ese obstáculo, seguramente los alimentos pueden dejar de ayudar a la inflación e inclusive podrían empezar a afectarla. Si bien eso sería temporal, sí es importante que se logre una apertura definitiva de la vía”, dijo Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.

Estas son las apuestas para la inflación de agosto.

A pesar de esto, la encuesta de Opinión Financiera realizada por Fedesarrollo y la Bolsa de Colombia reveló que el consenso de analistas prevé que para el mes de agosto siga bajando la inflación.

“En agosto, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 11,16 % (en un rango entre 11,1 0% y 11,30 %)”, señala el documento.

(Vea también: Exponen a los bancos que más plata cobran por pedir préstamos o usar tarjetas de crédito)

En cuanto a las expectativas para cierre de año la encuesta reveló que los expertos esperan que cierre en 9,2 %, un ligero aumento frente a la edición anterior en la que los pronósticos eran del 9,16 %.

¿Qué impacto tendrá la inflación en la tasa de interés?

Es importante mencionar que uno de los indicadores que más tiene en cuenta el Banco de la República para tomar una decisión de política monetaria es el comportamiento de la inflación en Colombia.

Por lo tanto, algunos expertos señalan que aún no es el momento para tomar la decisión de bajar la tasa de interés, la cual se encuentra en el 13,25 %.

“Si bien es importante para las empresas y para la economía que las tasas de interés comenzaran a disminuir porque eso permitiría reactivación que yo creo que lo estamos necesitando, pues también es cierto que la inflación aún no está anclada y si no está anclada creo yo que aún no es momento de bajar las tasas”, dijo Manuel Arévalo, CEO de Cesce Colombia.

Lee También

También señaló que al realizarse dicha acción se podría generar una distorsión y una incertidumbre económica que sería más perjudicial para la economía.

Cabe mencionar que hace un par de días, desde la ANDI, Asobancaria y el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda, le solicitaron al Banco de la República comenzar a bajar la tasa de interés.