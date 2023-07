Este miércoles, 5 de julio, el Dane y la Dian presentaron el comportamiento de las exportaciones de Colombia correspondientes al mes de mayo del 2023.

Con este contexto, las ventas externas del país fueron US$ 4.531,2 millones Free On Board (FOB) y presentaron una disminución de 2,8 % en relación con mayo de 2022, cuando la cifra fue de US$ 4.662,5 millones.

“Este resultado se debió principalmente a la caída de -9,1 % en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas”, señaló el Dane.

Cabe mencionar que ya son seis meses los que reporta la entidad de estadísticas de Colombia que caen las exportaciones de Colombia.

Exportaciones de Colombia por sectores

En mayo, los registros de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 49,7 % del valor FOB total de las exportaciones, las cuales cayeron a US$2.251,3 millones.

Le siguieron los agropecuarios, alimentos y bebidas con una participación del 22, %, los cuales reportaron US$ 998,1 millones, las manufacturas con 20,9 % y llegaron a US$ 949,2 millones, y otros sectores con 7,3 %, con un valor de US$ 332,6 millones.

En mayo de 2023, se exportaron 18,2 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 31,1 % frente a mayo de 2022.