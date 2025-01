La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó el registro de la marca NAT1, solicitado por la sociedad SAP Corporation, luego de rechazar una oposición presentada por las Tiendas D1.

La marca se aprobó para identificar productos y servicios de las clases 1, 29, 30 y 35 de la Clasificación de Niza, que están ligados a la industria agrícola y la producción de café, según mencionó el portal Asuntos Legales.

D1 argumentó ante la SIC que NAT1 podía causar confusión entre los consumidores debido a la similitud con su marca registrada ‘Natri’. Según explicó la empresa, tanto las iniciales como el sentido fonético y visual de ambas marcas podrían inducir a error en el público.

Además, la cadena de supermercados alegó que la relación entre los productos de ambas compañías fortalecía el riesgo de asociación indebida.

SAP Corporation, solicitante del registro, no respondió a las objeciones presentadas por D1. Por este motivo, la SIC procedió a analizar los argumentos y las pruebas presentadas para tomar una decisión final.

La entidad concluyó que no existían razones suficientes para negar el registro de NAT1. En ese sentido, la SIC determinó que la marca no incumplía las normas de registrabilidad y que no se podía establecer un riesgo real de confusión con la marca de D1.

Con ese argumento, otorgó el registro inmediato a favor de la organización SAP Corporation, a pesar de las objeciones presentadas por la cadena de ‘hard discount’.

