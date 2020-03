View this post on Instagram

¿ME AYUDAS? SALVA A UN EMPRENDEDOR! Todos tenemos algo para dar. Si hoy no tienes dinero, ayúdame compartiendo este mensaje y SALVA un EMPRENDEDOR. En estos momentos difíciles muchos colombianos que viven del día a día se han quedado sin poder trabajar; y si no trabajan no comen. Me duele profundamente; porque mientras algunos estamos en una tranquila cuarentena, la de ellos se hace insoportable: es de hambre, es de impotencia y soledad. Para eso he creado este portal, para ayudar a algunos emprendedores cuyos sueños y vidas, y las de sus familias, están en nuestras manos hoy. Sé que entre todos, de a poquitos y con cariño, lograremos recursos para estos héroes y heroínas de las calles. Conoce brevemente la historia de cada uno y elige a quién quieres ayudar, lo que tengas, lo que quieras, desde $5.000 pesos hasta lo que puedas dar; yo mismo, con mi equipo, amigos y familia, iré duplicando algunos aportes para llegar a la meta rápidamente. Para que estes tranquilo, feliz y seguro, te enviaré el número de la cuenta personal de cada emprendedor, su nombre y su cédula, para que le transfieras directamente tu donación, sin intervenciones y con toda la seguridad. Gracias por ayudarme a ayudar. ENTRA a www. tuliorecomienda.com o ve a mis historias destacadas AYUDA y ahí encontrarás el link. Gracias!