El Capella Ubud, en Bali, Indonesia, es catalogado como el mejor hotel del mundo para Travel & leisure, que recientemente hizo un listado de los 500 hoteles que más resaltan a nivel global.

“Los hoteles fueron calificados por sus instalaciones, ubicación, servicio, comida y valor general. Las propiedades se clasificaron como ciudad o centro turístico según su ubicación y servicios”, expresó en Travel & Leisure, citado por La República.

Y aunque los hoteles en Colombia no están entre los primeros lugares de la exclusiva lista, sí hay 3 que destacan en la categoría de los mejores hoteles urbanos en América Central y del Sur.

El Sofitel Legend Santa Clara en Cartagena está ubicado en el puesto 5 de esa categoría, Hotel Casa San Agustín, también en ‘La Heroica’, obtuvo la casilla 7 y el Four Seasons de Bogotá también aparece en la lista, aunque La República no especifica en qué puesto.

“Este prestigioso reconocimiento se lo debemos a nuestros clientes que cada año han depositado su confianza en nosotros y a quienes les agradecemos por escogernos dentro de sus planes de viaje”, dijo al rotativo económico Nicolas Pesty, gerente general del hotel Sofitel Legend Santa Clara.

El Sofitel Legend Santa Clara en Cartagena tiene una gran variedad de habitaciones, cuyos precios van desde los 290 dólares (un poco más un millón de pesos) hasta los 2.105 dólares (más de 7 millones y medio de pesos colombianos), por una sola noche en temporada baja.

La oferta más barata (290 dólares, por una persona) es una habitación “clásica” de 26 metros cuadrados, con una cama ‘king size’ y vista interior. Mientras que la opción más costosa (2.105 dólares, por 2 personas) es la suite presidencial, llamada Fernando Botero, de 147 metros cuadrados, la misma cama ‘king size’ pero con servicio de mayordomo y un área colonial dentro de la suite.

Hotel Casa San Agustín, por su parte, ofrece como la opción menos cara su habitación ‘Deluxe’ de 38 a 72 metros cuadrados, cama extradoble y desayuno incluido para 2 personas (una noche) por 310 dólares, es decir 1’130.000 pesos colombianos.

Mientras que la opción más lujosa es la ‘Suite del Virrey’ de 170 metros cuadrados, la cual cuenta con jacuzzi, 2 terrazas, camas extradobles y desayuno incluido para 4 personas por 960 dólares (3 millones y medio de pesos).

