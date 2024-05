Por: DIARIO OCCIDENTE

Aunque hablar de la cuota alimentaria en Colombia es un tema que podríamos decir que la gran mayoría de padres saben de qué se trata, lo cierto es que en la práctica nos encontramos con unas situaciones de no creer.

Para algunos padres, la cuota alimentaria es un “favor” que se le hace a su hijo, que debe alcanzarle así sea insuficiente, que la madre se beneficia y hasta le alcanza para mantener a la nueva pareja…. en fin una serie de leyendas urbanas.

Pero antes de entrar en materia, hagamos un pequeño “recorderis” ya que dar alimentos a un hijo es un deber, más allá de lo moral, es una obligación, que, si usted no desea cumplir, puede llevarlo en un futuro muy cercano a vacacionar tras las rejas entre 16 y 54 meses, si, así como lo oye, puede ir a la cárcel.

El delito que usted estaría cometiendo se denomina inasistencia alimentaria, artículo 233 del Código Penal), este delito también incluye una multa que va desde los 13,33 hasta los 30 salarios mínimos vigentes.

¿Qué incluye la cuota alimentaria?

Teniendo en cuenta las necesidades del menor, esto significa que se deben sumar temas como arriendo, servicios, salud, educación, recreación entre otros.

Esta cuota no nace del azar, incluso el padre que indiqué no tener empleo debe cumplir con ella, porque como lo dije al principio de este artículo, no es opcional.

La Ley establece que esta cuota incluye todo lo que el menor de edad necesita para su desarrollo integral.

¿Cuánto debo dar de cuota alimentaria si me gano un salario mínimo?

La ley establece que la cuota alimentaria puede ser hasta el 50 % del salario mensual y se reparte proporcionalmente según el número de hijos que tenga el padre o la madre obligado a pasar la cuota.

Estos aspectos se tienen en cuenta a la hora de fijar la cuota alimentaria:

1. Principios de proporcionalidad y solidaridad:

a. La división de la cuota alimentaria entre los padres se basa en los principios de proporcionalidad y solidaridad.

b. Ambos progenitores tienen la responsabilidad de contribuir al sustento de los hijos de acuerdo con sus posibilidades económicas.

2. Capacidad económica de los padres:

a. Detallamos cómo se tiene en cuenta la capacidad económica de cada padre al dividir la cuota alimentaria.

b. Mencionamos que el cálculo se realiza en función de los ingresos, gastos y obligaciones financieras de cada progenitor.

3. Contribución equitativa:

a. Es importante una contribución equitativa por parte de ambos padres para garantizar el bienestar de los hijos.

b. La proporción de la cuota alimentaria que cada padre debe asumir se calcula en función de su capacidad económica.

4. Proceso Legal para la división

a. El proceso legal para la división de la cuota alimentaria entre ambos padres, generalmente implica la presentación de pruebas económicas y la mediación con un juez o conciliador.

b. Es importante seguir el proceso legal adecuado para garantizar un acuerdo justo y equitativo

La moraleja jurídica

La moraleja de hoy es que los padres, calculen los alimentos con honestidad, en últimas quienes sufren las consecuencias de la inasistencia alimentaria son los niños o adolescentes.

La invitación es a dejar todo por escrito mediante un acta o sentencia. Recuerde que hay tarifas especiales para la población estrato 1,2,3, ¡Prioricemos el bienestar de nuestros hijos, llámame al 316 212 46 46 como abogada o como conciliadora, juntos podremos resolver su caso.

Ángela María Caicedo

Abogada, Conciliadora y Comunicador Social-Periodista

Escritora Apasionada y Exploradora del Conocimiento Jurídico

