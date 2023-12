En un ‘ranking’ publicado por Numbeo da a entender que Colombia es uno de los países con los ostos de vida más económicos.

Hay que tener en cuenta que el ‘ranking’ presentado por la plataforma incluye lo relativo a precios de bienes de consumo como alimentación, también incluye gastos en restaurantes, transporte y otros servicios, pero excluye los gastos de arrendamiento.

Hay que recordar que en otro ‘ranking’ de ciudades del mundo donde es más costoso arrendar un apartaestudio en el centro, Bogotá apareció en la posición 285 a nivel global, con valores de arriendo cercanos a los US $412.

Pakistán figura como el país del mundo donde el costo de vida es mucho más económico, sin incluir los gastos por concepto de arrendamiento. Complementando la información de Numbeo, con datos de la plataforma Expatistan, se calcula que el costo de vida para una persona sola en este país es de US $ 652.

El segundo país que sigue en el listado es Egipto. Los costos mensuales para que una persona viva durante un mes con una buena calidad de vida es de US $1.001. Al hacer el comparativo con los dos informes.

El tercer lugar del 'ranking' es ocupado por India, considerado, además, como uno de los países con menor costo de vida en Asia y quien incluyendo los costos de arriendo es visto como uno de los más económicos para vivir en el mundo.

Para hacerse una idea. Una docena de huevos en este país puede tener un precio de US$1. En Colombia, esta misma cantidad de huevos puede llegar a costar US$2,5.

Colombia aparece en el ‘ranking’ como uno de los más económicos del mundo y el más barato si se hace la exclusión del arriendo, lo que sustenta la idea de que el país es uno de los que paga los alquileres más costosos. Por otro lado, dicen cómo acceder al subsidio de arriendo en Colombia y cuáles son los requisitos.

Un estudio asegura que en promedio para independizarse en el país se requiere de ingresos cercanos a los US $637,6 o $ 2.350.000.

Pero en este caso, se está incluyendo el costo de un arriendo, que para una persona sola cerca del centro de la capital colombiana puede ser de US $412, es decir 64 % de lo que se requiere en promedio para lograr la independencia en el país. Con esos cálculos, la persona tendría disponible US $225 al mes, es decir US $7,2 al día.

