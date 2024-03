D1 es uno de los supermercados más queridos por los colombianos. Desde que nació y se instaló en el país, ha llevado a muchos hogares productos de buena calidad a precios bastante bajos. Pero no solo se ha posicionado en el segmento de artículos de la canasta básica familiar, sino también en el de los artículos para el hogar.

Y es que la compañía comercializa productos de la marca Red Flag, que tiene de todo tipo de productos para la casa, según sea la temporada. En las últimas semanas, D1 ha promocionado su temporada de limpieza y es por esto que se ha vuelto tendencia con varios productos.

El limpiador a vapor está siendo muy comentado en redes sociales puesto que cuesta solo 99.000 pesos, un precio bastante económico en comparación con los 189.900 pesos que vale este mismo producto en otros establecimientos como Homecenter.

El ‘tiktoker’ conocido como ‘El man de los descuentos’ puso a prueba esta productos y se llevó una grata sorpresa, pues no se esperaba tanto debido al precio que hay que pagar.

El artículo viene con 9 accesorios, dentro de los que se incluyen boquillas para varias superficies, como vidrios y tapicería. Este se puede utilizar para limpiar baldosas, pisos, superficies de difícil acceso, ventanas, alfombras, baños, inodoros, fregaderos, estufas, mesones de cocina, refrigeradores, duchas, mesas, mostradores, puertas, prendas de vestir, entre otros.

En primer lugar, el creador de contenido advirtió que calienta bastante y hay que tener cuidado con quemarse.

“Lo estuve probando un rato y los accesorios funcionan muy bien, se acoplan unos con otros para distintos usos. Importante no echárselo a personas, ni para esponjar gatos, ni nada […] No meterle nada que no sea agua adentro, porque se puede dañar”, dijo.