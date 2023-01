Bogotá y Cali están próximas a recibir una edición más del Campeonato Sudamericano Conmebol Sub 20 masculino. Ambas ciudades dispusieron de sus dos estadios más representativos para poder albergar cada una de las dos fases del certamen. La competencia se llevará a cabo del 19 de enero al 12 de febrero.

(Lea también: “La tristeza es enorme”: Tomás Ángel se desahogó por su ausencia en selección Sub-20)

El sector económico es uno de los más beneficiados con el otorgamiento de esta sede a dos de las principales ciudades del país. En ambas ciudades se prevé un crecimiento en la actividad hotelera y gastronómica.

Desde hace varios años, Cali es reconocida como la capital deportiva del continente después de haber sido sede de los Juegos Mundiales en 2019. No más el año pasado, la ciudad fue sede de la Copa América femenina y del Mundial de Atletismo Sub 20. Además del Sudamericano Sub 20, en este 2023 Cali tendrá la realización de la Copa Libertadores femenina, entre otros eventos deportivos.

Desde el sector hotelero las expectativas con la realización del certamen son altas en Cali. En información suministrada a Confidencial Colombia, desde Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) se estima una ocupación hotelera del 62 % y la llegada de 7.600 turistas solamente en la ciudad vallecaucana.

El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, señaló que se hizo un acuerdo con dicho sector para ofrecerle el mejor servicio a las 10 delegaciones y a los turistas. Adicionalmente, afirmó que los palcos de la tribuna oriental del Estadio Olímpico Pascual Guerrero están disponibles para su arrendamiento.

“Será un clúster de servicios fundamentalmente para empresas vinculadas al deporte. Cuando se agoten este tipo de empresas, otro tipo de empresarios podrían tomar en renta estas oficinas que las podrán utilizar cotidianamente para sus tareas y para venir al fútbol cuando tengamos fechas”, declaró el mandatario.

Se espera la llegada de más de 300 personas entre las 10 delegaciones, de las cuales hay 230 fijas con los deportistas y se le sumará el ‘staff’. Según el secretario de deportes de Cali –Carlos Diago-también se espera que lleguen cerca de 400 cazatalentos al país para mirar cada uno de los partidos, ítem que dinamiza el sector económico de las ciudades y la venta de boletería para los partidos que se van a disputar.

Cali tendrá los partidos de la fase de grupos. El grupo A está conformado por Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, que jugarán en el estadio Pascual Guerrero; mientras que el grupo B tiene a Ecuador, Uruguay, Chile, Bolivia y Uruguay, que jugarán en el Estadio Deportivo Cali.

“Estamos en el proceso y vamos a tener la cancha al 100 %. Esperamos que caleños, caleñas y a quienes les gusta el buen fútbol, vengan a ver estas selecciones… Es la invitación para que vayamos a apoyar a la Selección Colombia y veamos muy buen fútbol”, afirmó Carlos Diago.

(Vea también: Abecé del Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023: calendario, equipos y grupos)

Desde Asobares (Asociación de Bares de Colombia) señalan que un factor que va influir en el movimiento económico del sector es la hora y el día de cada partido. El gremio afirma que lo que más les favorece es que los partidos se hagan entre la tarde y la noche, sobre todo los días jueves y viernes. En este sentido, el Sudamericano Sub 20 cumple con la pauta, ya que los horarios de la mayoría de partidos son a las 5 de la tarde y 7:30 de la noche.

En cuanto a la programación por días, el certamen también favorece el gremio de bares, porque los días jueves y viernes son los días de la semana con más actividad en el calendario. Cada día contará con 7 partidos. En el caso de Colombia, tendrá actividad el primer jueves, el primer sábado, el primer miércoles y el primer viernes, al menos tres de cuatro partidos con día atractivo para el gremio.

Por otro lado, vale la pena destacar que en un Sudamericano Sub 20 hecho en Armenia (Colombia) para 2004 fue cuando Lionel Messi se puso por primera vez la camiseta de Argentina en un partido oficial. Neymar, Falcao García y Casemiro son otras estrellas que también disputaron este torneo. Este certamen sirve para poder ver el inicio de varios prospectos del fútbol mundial y a su vez es uno de los atractivos más importantes que tendrá para llamar espectadores en las tribunas.

Entre los futbolistas más destacados están Endrick Felipe –adquirido por el Real Madrid- de Brasil; o Nicolás Paz, el argentino que pertenece también al ‘Merengue’; adicionalmente, está el argentino Facundo Buonanotte del Brighton y el colombiano Jhon Durán del Aston Villa de Inglaterra, entre otros. Varios de los cazatalentos tendrán el foco puesto en los más prominentes.

En cuanto a la capital de Colombia, Bogotá, es donde el Sudamericano Sub 20 tendrá su fase más emocionante, pues es donde se jugará la fase final con un hexagonal que tendrá a los seis mejores equipos clasificados de la fase de grupos. El Campín y el Metropolitano de Techo serán los recintos que se utilizarán para los 15 partidos en los que se conocerán los campeones.

Desde el Instituto Distrital de Recreación y Deportes le suministraron a Confidencial Colombia las adecuaciones que se le hicieron a los estadios que serán sede y a las canchas que serán los campos de entrenamiento de las selecciones pensando en la logística y el público que venga a los juegos.

Lee También

Metropolitano de Techo

Cambio de bombillas a luces led para ahorrar energía en un 30 %.

Se hizo un cuarto camerino, nuevas zonas de calentamiento, asientos para el banco de suplentes y mejora a la sala de prensa.

Estadio Olaya Herrera (campo de entrenamiento)

Un segundo camerino y cambio de banco de suplentes.

Estadio El Tabora (campo de entrenamiento).

Mejoras en la iluminación.

Mejoras en camerinos y duchas con agua caliente.

El Campín

Aumento de capacidad de camerinos auxiliares para 23 cambiadores.

Otros estadios que se retocaron fueron El Campincito como cancha alterna de El Campín y el Carlos Arturo Rueda de El Salitre, que también servirán como campos de entrenamiento para el certamen.