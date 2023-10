El QS World University Rankings 2024 ha arrojado resultados que destacan las instituciones educativas de élite en todo el mundo. El informe es elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), una de las clasificaciones universitarias más reconocidas a nivel internacional.

Esta vigésima edición del ranking presenta un enfoque al medir las instituciones, no solo en la calidad educativa, sino también en la sostenibilidad y la empleabilidad de sus graduados.

Este año, el QS World University Rankings introdujo tres nuevas métricas clave: sostenibilidad, resultados de empleo y red internacional de investigación. .

El fundador y presidente de QS, Nunzio Quacquarelli, se refirió a la importancia de la responsabilidad ambiental: “Reconocemos que la comunidad estudiantil global a la que servimos comprende la importancia de la crisis climática y vemos una responsabilidad real entre las universidades a la hora de apoyar la agenda de sostenibilidad”.

La Universidad de California, Berkeley, se alza en lo más alto de esta clasificación, obteniendo una puntuación perfecta de 100 en el nuevo indicador de ‘Sostenibilidad’.

Este logro habla de un compromiso con la preservación del medio ambiente y la responsabilidad social, además de la calidad educativa. Le siguen de cerca otras instituciones destacadas, como la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Toronto y la Universidad de Columbia Británica, todas con puntuaciones extraordinarias en sostenibilidad.

Los resultados de esta clasificación se basan en un análisis que abarca 17,5 millones de artículos académicos y las opiniones de más de 240.000 profesores académicos y empleadores.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) celebra doce años en la cima de la lista, consolidando su posición como líder en educación superior. La Universidad de Cambridge se mantiene en el segundo lugar, mientras que la Universidad de Oxford asciende al tercer puesto.

Estas son las 10 mejores universidades del mundo, de acuerdo con QS:

1. Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) (EE. UU.)

2. Universidad de Cambridge (Inglaterra)

3. Universidad de Oxford (Inglaterra)

4. Universidad de Harvard (EE. UU.)

5. Universidad de Stanford (EE. UU.)

6. Universidad Imperial de Londres (Inglaterra)

7. ETH Zúrich – Instituto Federal Suizo de Tecnología (Suiza)

8. Universidad Nacional de Singapur (NUS) (Singapur)

9. University College de Londres (UCL) (Inglaterra)

10. Universidad de California, Berkeley (UCB) (EE. UU.)

