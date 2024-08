Por: VALORA ANALITIK

Por medio de un comunicado a la opinión pública, la Superintendencia Financiera de Colombia reveló que no avala las operaciones o modelos de negocio basados en las denominadas “criptomonedas”.

Además, aseguró que no supervisa, no regula, no vigila y tampoco otorga permisos para realizar transacciones o desarrollar modelos de negocio basados en activos virtuales, popularmente conocidos como “criptomonedas”.

“Esta Superintendencia hace un llamado a los ciudadanos para que eviten ser engañados con operaciones de intercambio de criptodivisas”, dijo la Superfinanciera.

Entre tanto, mencionó que se han venido presentando varias estafas a los ciudadanos.

“Soportadas en una supuesta licencia como la que se observa en la imagen, ya que dicho documento es falso y sus promotores solo buscan apropiarse ilegalmente con el dinero de las personas”, señaló la entidad.

¿Qué proponía la estafa con criptomonedas?

Dentro de la denuncia que realizó la Superfinanciera se resalta un cartel que anuncia una licencia para comerciar con criptomonedas.

“Esta licencia confirma que su titular, Negrete Quintana Jesús Manuel, tiene derecho a operar legalmente en el campo de comercio, intercambio de criptodivisas y otras operaciones comerciales con criptodivisas de conformidad con las leyes de la República de Colombia y es válida en todo el país”, señala la estafa denunciada.

A su turno, aseguraba que la persona tenía disponibilidad para operar por un periodo de cinco años y, además, podría ser renovada.

