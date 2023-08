El Icetex siendo la entidad gubernamental en Colombia encargada de facilitar el acceso a la educación superior a través de programas de financiamiento y créditos educativos; a lo largo del tiempo ha suscitado diferentes opiniones, pues depende de la experiencia y el tipo de crédito educativo que las personas soliciten.

(Lea también: Aclaran qué pasaría con créditos del Icetex en la reforma, que dejó preocupados a muchos)

Hace poco menos de un mes, varios medios periodísticos en el país publicaron un informe estadístico revelado por el Laboratorio de Economía de la Educación -LEE- de la universidad Javeriana, en donde indicaban que la cobertura de la entidad había caído 68 % en pregrado tanto en instituciones de educación superior privadas como públicas.

Sin embargo, el quindiano Mauricio Toro Orjuela, presidente de la entidad a nivel nacional aclaró que dicha información no corresponde a la realidad y la universidad en un acto retractación eliminó este informe de su página. Al respecto afirmó: “Presentaba errores ante la data que tomaron de datos abiertos que estaban duplicados y les arrojó cifras erróneas”.

Contrastes de experiencias y percepciones sobre el Icetex

Tasas altas de interés

Luz Adriana Barros Calderón, egresada de psicología en 2019 manifestó: “Me pasó que en dos mensualidades no tuve los recursos para pagar entonces me dieron un periodo de gracia por esa situación; pero cuando debí empezar a pagar era mucho dinero; prácticamente por intereses fue como pagar doblemente mi carrera. Fue una desventaja y dentro de las opciones de crédito escogí el Icetex por ser del Estado y por suponer que sería más económico y sencillo, pero resultó ser todo lo contrario”.

Por su parte, Andrés Felipe Cruz, egresado de ingeniería en 2022, resaltó: “Mi caso ocurrió este año, en donde me angustié mucho porque me llegó la factura de cobro con un incremento excesivo a mí parecer, pues no es justo que de un mes a otro haya un aumento de $ 150.000; eso realmente es demasiado y no tienen razón de ser”.

Catalina Lopera Gallego, egresada de derecho en 2012, argumentó: “Desconozco cómo esté funcionando el sistema en la actualidad, debe ser más organizado que antes, porque mi crédito fue hace mucho tiempo, pero me fue muy mal porque el financiamiento era a largo plazo y se me capitalizaron mucho los intereses, fue exagerado y esto me complicó el pago para ponerme al día con la entidad”.

Créditos con regularidad

Para Edna Rocío Martínez, egresada en 2021 de una especialización en gestión ambiental la experiencia fue amable y al respecto contó: “Nunca tuve problemas con el Icetex, mientras estuve estudiando, averiguaba por la página cómo iba para monitorear y siempre todo estaba en orden; al terminar mis estudios y empezar los pagos, todo transcurrió con normalidad y la tasa de interés dentro de lo pactado con la entidad. Debo decir que estudié gracias al crédito con el Icetex”.

Norma Torres egresada de contaduría pública en 2020 afirmó: “Mientras estuve estudiando revisé el estado de mi crédito y tenía una deuda de 5 millones con el Icetex que no entendía. Cuando fui a reclamar, la equivocación había sido de la universidad, que por error había enviado solicitud de pago por ese monto, pero el Icetex de inmediato corrigió el impase y organizó mi estado crediticio y no tuve ningún problema ni aumento en cuotas ni intereses más altos; todo avanzó normal y pagué relativamente rápido”.

Logros de la entidad en el primer año de este Gobierno

De acuerdo con el presidente de la entidad, los logros que ha tenido en el primer año de este gobierno han sido satisfactorios. “Logramos la reducción de la tasa de interés para estudiantes en época de pago, una amortización que ha beneficiado económicamente a más de 170.000 colombianos y sus familias; gracias a la contribución de las universidades logramos un crédito justo con el que por primera vez en la historia de la entidad la tasa de interés se redujo al IPC + 0% para beneficiarios en época de estudios que no están subsidiados, beneficiando a 90.000 jóvenes, de los cuales 30.000 ingresan por primera vez a la educación superior”, puntualizó.

(Vea también: Revuelo por becas del Icetex en una de las universidades peor calificadas de EE. UU.)

Agregó: “Al ser una entidad social llegamos a las regiones para acompañar los proyectos de vida de las familias colombianas y fortalecer nuestro servicio para hacerlo más moderno y cercano; con más de 45 ferias de oportunidades en territorios a los cuales no habíamos llegado, acompañamos en este primer semestre del 2023 a 18.000 jóvenes en 120 municipios. Por otro lado, junto a nuestros beneficiarios construimos soluciones para acompañar su proceso de pago, acordando nuevas alternativas y logramos que 48.000 beneficiarios en mora con su crédito se les condonara sus intereses. Con el programa internacional ‘Beca que sí es pa’ eso’, se logró que 238 extranjeros llegaran a Colombia a compartir sus experiencias y conocimientos”.

Por último, Toro Orjuela señaló: “Otorgamos 86.000 nuevos créditos condonables a través de los fondos que administramos, fortaleciendo nuestro acompañamiento a los jóvenes en los territorios para que estudien programas pertinentes que respondan a las necesidades de su región y fueron 69.000 beneficiarios de los fondos que administramos quienes obtuvieron la condonación de sus créditos por su mérito de graduación. Trabajamos de la mano con los alcaldes, logrando desde este año la destinación de recursos de regalías de los municipios que beneficiarán a jóvenes de las regiones con nuevos fondos de créditos condonables y simplificamos las líneas y requisitos de crédito, pasando de siete modalidades a tres, lo que generó un aumento del 53% en el otorgamiento de crédito de pregrado respecto al mismo período del año anterior”.