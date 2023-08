El presidente del Icetex, Mauricio Toro, anunció 25 becas de maestría en Atlantis University, ubicada en Miami, Estados Unidos. Son 25 cupos, de los cuales 10 cubren el 100 % de la matrícula, y las 15 restantes el 50 %.

(Está relacionado: ¿Quiere estudiar una maestría? Icetex abre convocatoria para universidad en EE. UU)

Pero el anuncio hecho por Toro causó revuelo en redes sociales, pues varios usuarios cuestionaron el ranking que esa universidad tiene en Estados Unidos, pues ocupa el puesto 2.233 entre las 2.496 instituciones en ese país, según ‘EduRank’.

También se cuestionó que fuera una institución con ánimo de lucro y se puso en duda la acreditación de sus carreras. Al respecto, Toro se pronunció diciendo que, actualmente, el Icetex tiene activas 269 becas y más de 300 universidades aliadas.

Sobre la crítica de que Atlantis University es una institución con ánimo de lucro, Toro dijo que “en Estados Unidos y muchas partes del mundo, ese tipo de universidades están permitidas aunque en Colombia no (…). El que sea una universidad con ánimo de lucro o no, no puede ser un impedimento para que el joven pueda irse a estudiar y beneficiarse de eso”.

En segundo lugar, Toro puntualizó que las alianzas del Icetex únicamente son realizadas con universidades que estén registradas como instituciones de calidad en los países a los que pertenecen.

(Lea también: Icetex lanza convocatoria de créditos condonables para personas afrocolombiana)

Respecto a Atlantis University, el presidente rectificó que tiene título oficial y que, además, el Icetex evaluó su calidad y el puntaje obtenido fue de 79 sobre 100.

Toro también resaltó que esa universidad tiene permiso de operación por parte de la Comisión para la Educación del Departamento de Educación de la Florida y por Estados Unidos.

Respecto al puesto que ocupa la institución entre los rankings de mejores universidades de EE.UU., el presidente dijo que lo mismo sucede en Colombia: “Me dicen que (Atlantis University) no está en el ranking de Shanghái de primera, de décima, de tercera. Así pasa (en Colombia). ¿Cuántas universidades no están en el ranking de Shanghái? Quisiéramos que casi todas las becas que nos den estén dentro de ese ranking, pero esta universidad está en regla y adicionalmente a eso es un título oficial y es reconocida por la Secretaría de Educación del Estado”.

Lee También

El Ranking de Shangái es una de las clasificaciones universitarias más reconocidas a nivel mundial.

Toro resaltó que no es la primera vez que se ofrece esa universidad dentro de sus alianzas, sino que, de hecho, tiene convenio con el Icetex hace más de 10 años.

Por ahora, las becas en Atlantic University continúan abiertas y quienes deseen participar tienen plazo hasta el 17 de agosto para aplicar.