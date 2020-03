A través de redes sociales, varios actores y artistas se han pronunciado sobre el tema y les hacen peticiones directas a los bancos para que contemplen la posibilidad de congelar los pagos de las deudas por un tiempo, mientras pasa la crisis desatada por la llegada del coronavirus.

Uno de esos actores es Marcelo Cezán, que a través de Twitter elevó una petición a un banco porque, al parecer, ya no puede pagar.

“Sres @BBVA_Colombia tengo un crédito hipotecario con ustedes habrá posibilidad de congelarlo por 3 meses? He sido cumplido con mis cuotas. Gracias por la atención y espero pronta respuesta”, dice el actor y presentador en su cuenta de Twitter.

Una situación similar la plantea la actriz y cantante Diana Ángel, que en esa misma red social publicó la preocupación que tiene por la crisis económica desatada por el coronavirus en Colombia. Dice que vive del teatro y sus ahorros no le alcanzan para más de un mes.

“Soy asalariada. Mi oficina es el teatro. Me pagan por función hecha. Mis ahorros no dan para más de un mes. Me acojo a las normas de prevención, con el mismo riesgo y problemas que todos los colombianos”, explicó Diana.