El profesional de la salud dijo en Caracol Radio que los centros médicos les están exigiendo enfrentar la pandemia por el coronavirus no solo limitando sus pagos, sino los elementos de protección para evitar el contagio; según él, aunque el Gobierno les dio 72 horas a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARL) para que les garanticen su seguridad respecto al riesgo vital, ve con preocupación que se cumpla la norma.

Pero esta no es la primera denuncia sobre falta de pago al personal médico en medio de la emergencia; en el hospital San Juan de Dios, en Cali, también alertaron que hace cinco meses no reciben sueldo, y que aparte no cuentan con los implementos de bioprotección necesarios para hacerle frente al coronavirus, informó Noticias RCN.

“Carecemos de guantes de látex, mascarillas y monogafas”, dijo al noticiero el médico Sergio Falla, y agregó que pese a no contar con las mejores condiciones, los profesionales que trabajan en ese centro médico no abandonarán su compromiso de ayudar a sus pacientes.

Es de recordar que hace unos días, de acuerdo con Semana, el Colegio Médico Colombiano, gremio de los profesionales de la salud en el país, le envió una carta al presidente Iván Duque en la que le exige ordenar y disponer de lo necesario para realizar el giro de recursos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) destinados exclusivamente para el pago de remuneraciones al talento humano.