Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

En Colombia, muchos ciudadanos buscan acceder a la pensión cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley en cuanto a las semanas cotizadas, sin verse afectados por la reforma pensional. Esta se enfocará en el historial laboral, revisando los aportes realizados por las empresas o por trabajadores independientes.

No obstante, en algunos casos, ciertos ciudadanos pueden sumar 104 semanas de cotización adicionales al total acumulado durante su vida laboral. Este beneficio aplica exclusivamente para quienes han prestado el servicio militar obligatorio o han trabajado como médicos rurales en hospitales públicos de diversas regiones. Sin embargo, muchos desconocen esta posibilidad, que representa una cantidad significativa de semanas cotizadas.

(Lea también: Colpensiones explicó beneficio a casi 53.000 colombianos: recibirán buena plata cada mes)

Durante el tiempo que una persona presta el servicio militar o ejerce como médico rural, se asume que las cotizaciones se realizaron sobre un salario mínimo. Aunque esta base puede parecer baja, en el caso de Colpensiones, el incremento en el número de semanas cotizadas puede facilitar el acceso a una mejor pensión. Esto se debe a que quienes superan el mínimo exigido pueden beneficiarse de un monto mayor en su mesada pensional.

¿Cómo efectuar estas semanas cotizadas?

El proceso para acreditar estas semanas es sencillo. Los interesados deben solicitar un certificado CETIL en el Ministerio de Defensa o en la institución donde prestaron el servicio, ya sea el regimiento militar correspondiente o el hospital público donde trabajaron como médicos rurales, según lo explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, citado por Blu Radio.

Posteriormente, deben presentar este documento ante la entidad correspondiente para que se reconozcan las semanas adicionales en su historial laboral y así cumplir con los requisitos para obtener la pensión.

Este procedimiento no requiere ningún pago, ya que se considera que durante ese periodo se prestó un servicio a la comunidad. No obstante, es importante aclarar que, si bien estas semanas incrementan el tiempo cotizado, no generan un aumento en el ahorro dentro de los fondos de pensiones privados.

(Recomendado: ¿Qué tendrá en cuenta Colpensiones para pagar las pensiones en Colombia en nuevo sistema?)

Este mecanismo brinda una oportunidad a quienes, sin saberlo, ya cuentan con el tiempo necesario para pensionarse o mejorar sus condiciones al momento de jubilarse. Por ello, se recomienda que quienes hayan prestado servicio militar o trabajado como médicos rurales verifiquen su situación y realicen el trámite correspondiente para garantizar el reconocimiento de estas semanas en el sistema pensional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.