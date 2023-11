En línea con su objetivo de actualizar el catastro multipropósito, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que establece gradualmente los topes máximos al pago del impuesto predial.

Si bien el documento causó polémica, pues se presentaron diversas confusiones, el ministro Ricardo Bonilla aclaró que este no es un incremento del impuesto predial. Lo que busca, dijo, es regular los incrementos que puede tener este gravamen en aquellos municipios en los que el catastro estaba desactualizado desde hace más de cinco años.

De esta manera, el proyecto de ley propone realizar una modificación parcial a la Ley 44 de 1990, con la derogación de la Ley 1995 de 2019, la cual establece normativas relacionadas con el catastro y los impuestos sobre la propiedad raíz, además de disposiciones tributarias territoriales.

(Vea también: Amantes del Chocoramo en Colombia recibieron mala noticia; les tocará invertir unos pesos)

Según el MinHacienda, las categorías de predio que entrarán a tener aumentos serán aquellos en espacio urbano, destinados a uso habitacional o comercial y los rurales que tengan destino económico y/o uso de suelo habitacional, comercial rural o de soportes de infraestructura, áreas para producción agropecuaria, institucional y áreas de conservación y protección.

“El decreto 1995 solo genera un alivio a los predios con avalúos inferiores a 135 salarios, pero no dice nada sobre los predios con avalúos superiores. Este dejaba la puerta a que si, por ejemplo, si a usted se le incrementaba el avalúo en 1.000 %, el predial también le aumentaría 1.000 %”, explicó Bonilla.

Los topes

El nuevo proyecto establece un esquema de topes con referencia a lo pagado en el año anterior: para los predios con un avalúo catastral igual o inferior a 135 salarios mínimos legales, el tope máximo sería de hasta un 50 % del monto liquidado en el año anterior. Para los que estén por encima de los 135 salarios mínimos, pero no excedan los 250 salarios, el tope sería de hasta el 100 %.

Ya cuando los predios rurales o urbanos tengan un avalúo catastral de entre 350 y 500 salarios, el límite de gravamen será de hasta un 200 % de la liquidación del año anterior, y en caso de que el avalúo supere los 500 salarios mínimos, este techo subirá hasta el 300 % de la última liquidación.

¿Para quiénes aplicaría?

Esta medida no aplicaría para grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira e Ibagué, pues tienen sus avalúos al día.

(Lea también: Petro no se aguantó las críticas y salió a explicar subida del predial: “Dejen de mentir”)

De acuerdo con Gustavo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), el gobierno de Gustavo Petro encontró la situación del catastro en un avance del 9,4 % en términos del área actualizada. Esto quiere decir que de los 114 millones de hectáreas que tiene el país, alrededor de 10 millones estaban actualizadas.

Para este año, según dijo, se aspira que 127 municipios del país comiencen sus procesos de actualización catastral. La meta es llegar al 70 % de actualización catastral en este cuatrienio (cerca de 79 millones de hectáreas).

Los contrastes

Para la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, esta “normativa tiene como objetivo establecer un tope máximo de aumento del impuesto del 50 % a pequeños y medianos propietarios, y un tope máximo de aumento del 300 % para los grandes, que son el 5 % de los propietarios en Colombia (…) Con este proyecto de ley se proponen límites más precisos y progresivos para la zona rural de cara a que la tierra cumpla con una función social”.

Sin embargo, Rafael Gómez, abogado comercial, consideró que si bien el proyecto causó confusión, pues no se trata de un incremento al predial, este sí genera un impacto.

“La norma originaria prevé no puede incrementarse el impuesto como tal, sino el valor que yo pago. Y este nunca podía ser más del doble del año anterior, es decir, si se hacía actualización catastral y mi inmueble pasaba de costar $ 100 millones a $ 500 millones, en el año siguiente yo únicamente iba a cancelar, como máximo, el doble del impuesto del año anterior. Entonces, aunque no fue como se leyó, de todas maneras el proyecto es inconveniente en el sentido de que se establece un derrotero que no tiene un sustento para determinar de acuerdo al valor”, señaló Gómez.

A su turno, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, opinó que “no es cierto que todos los predios aumenten en 300% el valor del impuesto, pero tampoco lo es que todos los ciudadanos se benefician o que no puedan existir propietarios a quienes si se le podría incrementar dicho valor de manera desbordada (…) Por tanto, eventualmente podría haber algunos beneficiados (en niveles económicos inferiores ) y otros para quienes el aumento si puede ser casi confiscatorio”.

“Creemos firmemente en la necesidad de hacer actualización y consolidación catastral, como un camino a mejorar los ingresos fiscales municipales pero además y sobretodo, como mínimo propósito de equidad tributaria de aquellas personas o empresas que tienen altos patrimonios en sus inmuebles, sobre los cuales no tributan adecuadamente por desactualización catastral”, dijo Restrepo.

Y agregó que “llegó el momento para que el Senado y la Cámara orienten un debate debidamente estudiado y fundamentado sobre el tema para ajustar las normas existentes, que han sido un buen avance respecto de lo que teníamos en la ley 44 de 1990, pero que como toda norma siempre puede ser mejor”.

Lee También

Entre tanto, la economista María del Pilar López, cuestionó a través de sus redes sociales que “si los topes por ley ya existían en IPC +8 % con la ley anterior, ¿por qué el año pasado, después de la actualización catastral vía catastro multipropósito, el predial de algunas propiedades en Cundinamarca aumentó 500-1000 %?”

“Hay otra pregunta válida de magnitudes y que se está desviando por la desinformación. Si un predio valorado en $ 400 millones paga predial de $ 20.000. con la actualización catastral después de 10-15 años pasa a pagar $ 40.000. Un aumento del 100 %. ¿Es esto un abuso? (…) Si solo se ajusta IPC + 8 % es imposible que décadas de atraso de actualizaciones catastrales se den. ¿Cuál es la mejor solución? Clave revisar cada municipio para ver cómo son incrementos y la magnitud de la desactualización, pero la solución no es mantener topes en IPC”, manifestó la economista.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.