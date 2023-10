Inter Rapidísimo, la compañía de envíos que en la última medición se ubicó como líder del sector, sigue buscando soluciones para sus clientes y vendedores. Su foco se amplía en beneficiar a cada vez más personas y es por esto que su fundador, Norman Chaparro, dice que ya no son solo una empresa de envíos, sino de comercio electrónico.

En entrevista con Valora Analitik, el empresario contó qué se viene para el la marca y como seguirán posicionándose como la empresa preferida de los colombianos. La compañía patrocino recientemente el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, al igual que la Copa desarrollada en Qatar 2022.

“Nosotros somos una compañía que nacimos en Villavicencio hace más de 35 años. Iniciamos haciendo mandados en una bicicleta de segunda mano y nuestro alcance era el perímetro urbano de Villavicencio. Poco a poco nos fuimos extendiendo a nivel nacional, primero en los Llanos Orientales, y luego al resto del país. Nos dimos en la tarea de llegar hasta el último municipio de Colombia y lo logramos en el año 2009”, afirmó Chaparro.

(Vea también: Importante banco de Colombia lanzó millonaria línea de crédito para los emprendedores)

El fundador de Inter Rapidísimo cuenta que en 1995 cuando se formalizó el sector postal en Colombia, a través del Decreto 299, habían 500 empresas, pero que llegó la transformación digital donde todo se materializó el documento y ese servicio se acabó.

“Ya las cartas de amor, los extractos, las facturas se enviaban por las redes sociales y entonces esto hizo que muchas empresas desaparecieran hoy en día ya no son 500, se pueden decir que son aproximadamente unas 50 las que nos dedicamos seriamente a esto”.

Sin embargo, “todavía la transformación digital no ha llegado a la teletransportación, entonces tenemos que llevar y traer objetos y por eso estamos en el 100 % de los municipios del país”.

(Lea también: Hombres armados ingresaron a empresa de buses en el Atlántico y se robaron $ 50 millones)

En atención a las sugerencias de sus clientes, Inter Rapidísimo empezó a entrar en el tema del comercio electrónico con la creación del ‘marketplace’ alcarrito.com, en el que los comercio pueden subir sus productos sin que les cobren comisión.

“Algo que creamos también para todo el comercio electrónico fue pago en casa, un sistema donde la persona que recibe paga el producto en efectivo o con código QR. Nosotros devolvemos el dinero al vendedor y esto ayuda a disparar las ventas porque sí se había perdido la confianza porque cuando se pagaba anticipado, muchas veces no llegaba lo que pedían y era muy difícil que el comprador pudiera recuperar su dinero”.

Pero adicional a eso, la compañía también ingresó al tema de almacenamiento y hoy tiene 70 bodegas a nivel nacional donde los clientes pueden colocar sus productos para que cuando se genere una venta, se haga de una manera mucho más rápida, que no tenga que salir de la ciudad de origen sino donde está la oficina.

Inter Rapidísimo y su oferta innovadora para 2024

Inter Rapidísimo cuenta hoy con 1.600 camiones y 3.500 puntos de venta y de entrega ubicados en 214 municipios de Colombia; pero su cobertura llega a 2.104 municipios.

En pandemia, por la coyuntura de los cierres, la empresa creció 78 %. En 2021, otro 35 %; y el año pasado 29 %. “Este año aspirábamos a crecer el 25 %, pero estamos gratamente sorprendidos porque estamos creciendo el 33 %”.

Con miras a 2024, “nosotros estamos en 2.104 municipios del país, pero hay muchos centros poblados, caseríos y corregimientos que tenemos mapeado y vamos entre este año y el siguiente. Vamos a buscar 754 corresponsales postales, es decir, le vamos a llegar a la parte rural para que esta persona de su finca no tenga que ir a la cabecera municipal, sino sencillamente va hacia el cruce y puede hacer un envío o pueda reclamarlo. Es conectar a los campesinos, conectar a la parte rural”.

En el tema de internacional, la empresa está trabajando para tener oficinas en Panamá, México, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y España. El objetivo principal de esto es atender la demanda de los clientes.

“Actualmente tenemos un contrato con DHL, pero hay veces que nosotros podríamos ser mucho más rápido que DHL. Por ejemplo, en una conexión Lima con Bogotá. Aquí hay dos o tres vuelos diarios que salen entre Bogotá y Lima, pero en el contrato que tenemos actual primero el envío tiene que ir a Panamá y después a Lima”, explica Chaparro.

Pero sumado a esto, dice que un tema muy interesante en la internacionalización es el tema de compra y venta. “Los colombianos hoy en día pueden comprar en Estados Unidos, España o cualquier lugar por comercio electrónico y esa es nuestra aspiración, no solamente movilizar envíos locales, sino también poder empezar a participar en esos envíos que llegan a Colombia producto de las compras que se hacen desde otro país”.

Lo mismo con España, con la China. Estamos desarrollando este tema de los ‘dropshipping’, vamos a hacer unas importaciones. Vamos a comprar unos productos.

Inter Rapidísimo, una empresa “liviana”

Para Inter Rapidísimo es fundamental ser lo que ella misma llama como “una empresa liviana” porque se puede mover muy fácilmente a las condiciones del mercado.

“Somos una empresa de oportunidades. De los 1.600 camiones que tenemos ninguno de Inter Rapidísimo, todos son de nuestros conductores. De los 3.500 puntos que tenemos, el 99 % son franquicias. Quiere decir que nosotros no somos dueños ni de un solo local. Y los mensajeros pasaron a ser el 100 % socios de entrega”, explica el fundador de la firma.

Lee También

Eso significa que esta es una empresa de mensajería “con una red grande que no tiene ni un solo camión, una empresa de una red de oficinas de 3.500 que no tienen ni un solo local, y una empresa de mensajería que no tiene ningún mensajero. A eso nosotros los llamamos dentro de dentro de un pilar fundamental, que manejamos que se llama ser livianos”.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.