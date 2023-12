Con la llegada del nuevo año, se presenta la necesidad de tomar decisiones fundamentales en torno a la gestión de finanzas personales. Preguntas cruciales como la asignación de gastos, cuánto ahorro, las obligaciones financieras a contraer y la planificación para cubrir deudas resuenan en estos días, mientras se busca alcanzar una vida financiera óptima en 2024.

En respuesta a estas inquietudes universales, el último episodio de “¿Hacia Dónde Vamos?”, el pódcast de Scotiabank Colpatria, con la participación de dos expertos en finanzas personales: Ximena Rubio, entrenadora internacional de Inteligencia Financiera y Desarrollo Personal, y Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.

Durante la discusión, Ximena Rubio enfatizó que “lo que tú no administras no se multiplica y en el dinero, como todo en la vida, la organización es indispensable si queremos crecer. Lo que no se mide no se controla (…) el presupuesto en el tema de educación financiera es indispensable para que también empieces a visualizar cuáles son las prioridades, te va a ayudar a fijar tus prioridades de vida con el recurso que hay, con lo que tienes, con lo que recibes; ¿a qué le vas a dar prioridad? La falta de un presupuesto hace que el dinero se vaya gastando día a día”.

Por su parte, Sergio Olarte subrayó la importancia de contar con un presupuesto real y saber con precisión cuánto se destina para el ahorro “¿para qué el ahorro? Normalmente el ahorro es para cumplir algún sueño, para tenerlo por si acaso. Entonces, sí tenemos claro que voy a ahorrar porque el próximo año quiero conocer España, comienzo a tener el incentivo de ahorro (…) si ahorro entre el 15 % y el 20 % de mis ingresos voy a lograrlo un poco más rápido.”

Ximena Rubio complementó esta perspectiva al destacar la importancia de ser conscientes de la importancia que se debe dar al dinero en el desarrollo de los proyectos, “el dinero no es el objetivo en sí (…) hagamos conciencia que el dinero es un instrumento que debe ser usado para prosperar, para que tener una mejor calidad de vida, para liberar tiempo y tener menos preocupaciones, pero no es el objetivo en sí”.

