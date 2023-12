El dolor de cabeza para muchos colombianos es que les metan gato por liebre con un billete, pues esa pérdida de dinero les juega en contra para cubrir otros gastos que tienen en su día a día.

Si bien hay métodos que usan los delincuentes y hacen que ese tipo de billetes pasen desapercibidos y circulen por el mercado sin que sean fácilmente rastreables, la tecnología le puede dar una mano para que salga de duda, pues existen aplicaciones móviles disponibles en Play Store y App Store que los detectan.

Cómo saber si un billete es falso: aplicaciones móviles

Una de ellas es Cash Reader Bill Identifier. Esa aplicación requiere de permisos de acceso a la cámara para que escanee su billete y, en segundos, sepa si es auténtico o no, gracias a una herramienta desarrollada para personas con discapacidad visual.

MCT Money Reader es un aplicativo que funciona en celulares Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo y Vivo, entre otros. Esa opción permite escanear los respectivos billetes y saber si son falsos solo presionando el botón ‘recognize’.

Si usted tiene un iPhone dispositivos Apple, Counterfeit le puede ser muy útil. Después de activar la cámara, esa herramienta revisará el billete y le dirá si lo tumbaron. Lo único malo de esa aplicación es que tiene costo.

Qué puedo hacer si me dan un billete falso en Colombia

Lo primero que puede hacer es reportarlo en una entidad bancaria, una sucursal del Banco de la República o una oficina de la Policía Nacional. Tenga en cuenta que no le van a devolver ese dinero, pero al menos ayudará a que no siga circulando el billete y a que otras personas no sean estafadas.

Cómo saber si un billete es falso

1. Al ver el billete a la luz, se debe reflejar una marca que revela la figura del personaje que aparece en el billete y el número de su correspondiente denominación.

2. Observe si ese tiene un hilo de seguridad incorporado, con una línea oscura que los atraviesa con el texto “BRC” y el valor a lo largo del mismo.

3. Si mueve el billete, algunas partes deberían cambiar de color.

4. En el caso de que use una luz ultravioleta, algunos elementos brillarán en colores fluorescentes.

5. Si aprecia el billete desde un ángulo cualquiera, algunas partes deberían mostrar un valor numérico que coincide con el valor del billete.

