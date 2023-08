En medio de la búsqueda de empleo se manda la hoja de vida a múltiples vacantes de interés, ignorando que puede obtener el puesto en más de una empresa por lo que debe rechazar una oferta laboral.

(Lea también: Consejos para hacer una buena hoja de vida y que no se la rechacen en ninguna parte)

Por otro lado, hay ofertas con las que puede no estar de acuerdo en cuanto al pago mensual, el ambiente laboral y horarios por lo que debe saber decir no si llega a ser elegido para ocupar el cargo.

Es común que las empresas no tomen bien el rechazo al anunciar que fue el seleccionado tras un proceso de entrevistas y filtros, pero hay maneras de dar a conocer el no para que no cierre puertas a largo plazo.

Ofertas de empleo falsas"> Ofertas de empleo falsas

Paso a paso para decirle no correctamente a una oferta laboral

Redacte un mensaje dando a conocer su decisión: el mejor medio para rechazar la oferta laboral es un correo electrónico o directamente por WhatsApp.

Recuerde mostrar agradecimiento por tenerlo en cuenta y elegirlo, sin embargo, debe resaltar que se ve en la obligación de declinar la oferta por un motivo objetivo.

Ejemplo de cómo rechazar una oferta laboral correctamente

Asunto: [Nombre del puesto de la oferta de trabajo]

Estimado Sr. / Sra. [Nombre y apellido de la persona encargada de la contratación],

Quiero agradecerle que me considerara para el puesto de [Nombre del puesto] en [Nombre de la empresa]. Su confianza en la idoneidad de mi perfil y experiencia me hace sentir honrado. Sin embargo, aunque ha sido una decisión difícil, me veo en la necesidad de declinar la oferta.

Quedé gratamente impresionado por la empresa y las personas que allí trabajan, pero en este momento considero que hay otras oportunidades laborales que se ajustan mejor a mis objetivos profesionales.

Agradezco sinceramente el tiempo que dedicaron a conocerme y a conversar conmigo. Disfruté y aprendí mucho durante todo el proceso de selección y me llevo un grato recuerdo. Les deseo mucho éxito a usted y a toda la organización y espero que en el futuro volvamos a coincidir.

(Vea también: Importante empresa lanzó nuevas vacantes laborales: estos son los perfiles que buscan)

Sin embargo, puede expresar los motivos por los que rechaza la oferta entre los cuales están el factor económico, la cultura empresarial, malas referencias empresariales, no sentirse a gusto en el proceso, la temporalidad del contrato, el desarrollo profesional, entre otros.

Si es por una oferta mejor, puede explicar “me han confirmado empleo en una empresa a la que había aplicado desde hace varios meses y esperaba respuesta”.

Recomiende a un amigo o compañero laboral que pueda aplicar a la vacante y cumpla con las funciones, pues si lo eligieron a usted podrán tener certeza de las habilidades de su referido frente a otros solicitantes.