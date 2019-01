Por este motivo, desde Finanzas Personales reunieron ocho consejos para ayudar a la gente a reconocer un dólar original:

Textura del billete

Toque el billete por lado y lado. Cuando se trata de billetes falsos, éstos tienen una textura más “grasosa” que los billetes originales por lo que son cubiertos con parafina para que adquieran más rugosidad.

Los colores

La combinación de colores de los dólares originales es muy difícil de copiar debido a los contrastes que hay entre colores pálidos y vivos. En su mayoría, los falsos tienen un verde más brillante. Además, la baja calidad del papel hace que pierdan su color con el uso.

Observe el retrato

Ponga su mirada en las facciones del rostro. En los billetes falsos, la cara no tiene tantos detalles, las arrugas no están marcadas y los bordes no están bien definidos.

La marca de agua

Cuando tenga el billete en sus manos, debe ver a trasluz la imagen nítida del rostro del personaje que se encuentra en el billete. Esta imagen debe preservar todos los detalles de la cara definidos claramente. La marca de agua se debe ver en ambos lados del billete.

El artículo continúa abajo

Valor numérico

Está ubicado en la esquina inferior derecha y debe cambiar de color. Pasa de negro a verde y en los últimos diseños, pasa de cobre a verde. Este valor, al igual que el texto “The United States of America”, deben ir en alto relieve. Si no cambia de color y no siente el relieve, tendrá en sus manos un dólar falso.

Números de serie

En los billetes originales los números de serie van en el mismo color que el sello del Tesoro. En los falsos es probable que los números no estén perfectamente espaciados ni alineados.

Hilo de seguridad

Los billetes originales tienen un hilo de seguridad que a trasluz se debe ver como una línea plateada vertical que lleva la expresión “USA” seguida de la denominación del billete. Por ejemplo, en el billete de 100 dólares aparece “100 USA 100 USA”.

Fibras de color en el papel

Observe que su billete tenga fibras pequeñas de color rojo o azul. Los falsificadores las imitan imprimiéndolas sobre el papel.