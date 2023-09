El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, abrió la quinta convocatoria de formación presencial y a distancia del 2023, en la que otorgará 780 cupos en el departamento del Cesar. Los aspirantes podrán inscribirse hasta el 29 de septiembre. Sena abrió inscripciones para estudiar carreras tecnológicas; estos son los requisitos.

En total son 19 programas ofertados, entre los que se encuentran Gestión en Recursos Naturales, Producción Ganadera, Acuicultura, Gestión Comercial de Negocios Verdes, Gestión Contable y Formación Financiera, entre otros.

“Estos programas les permitirá a quienes ingresen a la familia Sena mejorar las oportunidades laborales y habilidades profesionales a la medida de las exigencias de los sectores productivos”, dijo Eudes de Jesús Zapata Sanjuán, director (E) del Sena regional Cesar.

Los nuevos aprendices iniciarán su proceso de formación en el mes de noviembre y podrán formarse en varias jornadas: diurna (6:00 a. m. a 6:00 p. m.), nocturna (6:00 p. m. a 10:00 p. m.), madrugada (10:00 p. m. a 6:00 a. m.) y mixta (combinación de dos jornadas).

Los programas son gratuitos y cualquier información sobre ellos deberá consultarse a través de la página web oficial www.sena.edu.co la plataforma www.senasofiaplus.edu.co y las redes sociales @SENAComunica.

Puntos de atención informativos y para inscripción

Por otro lado, en el marco de la convocatoria, las orientadoras públicas de empleo del Sena estarán atendiendo en las sedes principales de la entidad en Valledupar y en las oficinas satélites de las subsedes en los municipios de La Jagua de Ibirico, Bosconia, Chiriguaná, Chimichagua, Curumaní, Aguachica y San Alberto.

Puntos informativos y de inscripción en el departamento

Fecha: sábado 23 de septiembre 2023

• Valledupar Institución Educativa Bello Horizonte, cra 51 No 4 esquina, horario: 2:00 p.m – 5:00 p.m

Fecha: 25 de septiembre 2023

• Valledupar Barrio la Nevada: Parque aledaño al Hospital (ESE HEAD) Calle 6 # 42-102, La Nevada

horario: 8:00 a.m – 12:00 m

• Valledupar Centro Sacúdete, Cra 40 calle 4 esquina, horario: 2:00 p.m – 5:00 p.m

• Curumaní Merca Plaza Cra 20 con 3, horario 6:30 a.m

• Aguachica Barrio Palmira Cra 10B calle 12, horario de 8:00 a.m – 2:00 p.m

Fecha: 26 de septiembre 2023

• Valledupar Barrio Populandia, parque principal, horario: 8:00 a.m – 12:00 m

• Curumaní Parque Sara Lucia Calle 11 con cra 8, horario: 4:00 p.m 6:00 p.m

• San Alberto Parque Villafany Cra 5, horario de 8:00 a.m – 2:00 p.m

• Aguachica Parque principal Calle 5 cra 10, horario de 8:00 a.m – 2:00 p.m

Fecha: 27 de septiembre 2023

• Valledupar Centro Sacúdete Nando Marín, horario: 2:00 p.m – 5:00 p.m

• La Jagua del Ibirico: Feria Ganadera, horario: 6:00 a.m – 10:00 a.m

Fecha: 28 de septiembre 2023

• Valledupar Barrio Mareigua Mz 13 casa 15, horario: 2:00 p.m – 5:00 p.m

• Curumaní – Unidad de Atención a Víctimas, Calle 8 con cra 16, , horario de 8:00 a.m – 2:00 p.m

• San Alberto: Malecon del 1 de mayo Avenida principal, horario de 8:00 a.m – 2:00 p.m

• Aguachica Parque Morrocoy, cll 5 entre cras 17 y 18, horario de 8:00 a.m – 2:00 p.m.

