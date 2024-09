Por: Diario del Huila

Con el incremento del valor del diesel, las principales rutas podrían tener un aumento cercano al 8 %, según valores Sicetac. Los departamentos más afectados por los bloqueos son regiones fundamentales en el comercio exterior del país, como lo son Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Boyacá.

Comercio exterior en Colombia tendría pérdidas millonarias por paro camionero

En septiembre de 2023, el comercio exterior del país movió cerca de US$ 9.000 millones, entre exportaciones e importaciones, por lo que se podría estimar que, con el actual paro de transportadores, se podrían estar perdiendo cerca de US$ 300 millones diarios.

“Si tomamos los valores Sicetac y aplicamos el reciente aumento del diesel, las rutas de transporte van a tener un aumento cercano al 8 %, lo que va a encarecer la tarea de los exportadores e importadores. No obstante, el ajuste del precio era inevitable, ya que no se podía seguir profundizando el déficit. Lo responsable es efectuar el ajuste y la mejor manera de hacerlo es de manera gradual”, señaló Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

“No apoyamos el paro, porque creemos que no resuelve el problema. Hay que pedir a los transportadores que se estudien mecanismos para disminuir los costos de otras variables que componen la estructura de costos del transporte, logrando eficiencias. Así, por ejemplo, hay que insistir en los peajes electrónicos que disminuyen el tiempo en las casetas y se logra acortar los tiempos de viaje y el consumo de combustible”, complementó Díaz.

Los departamentos más afectados por los bloqueos han sido Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Boyacá, los cuales representan una parte importante del comercio exterior del país.

¿Cuánto dinero dan las exportaciones a Colombia?

De acuerdo con cifras del Dane, en 2023, las exportaciones del país totalizaron US$ 49.500 millones, de los cuales US$ 43.711 millones fueron vía marítima, seguido por aéreo con US$ 3.520 millones y terrestre con US$ 2.310 millones.

