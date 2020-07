green

El dirigente gremial advirtió en Noticias Caracol que los nuevos cierres en la capital del país por el incremento de casos de COVID-19 y la alerta roja por la ocupación de las UCI traerán consecuencias catastróficas para el comercio que, según él, se terminará ahogando.

“Muchos no van a poder aguantar esta cuarentena, que va a ser prácticamente de un mes, porque muchos tienen sus locales en unos lugares y sus trabajadores viven en la localidad fronteriza que estará aislada o viceversa”, indicó Orrego en el noticiero.

Aunque Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Nacional, reconoció que la situación en Bogotá del país respecto al aumento de casos es preocupante, también manifestó su preocupación por las nuevas medidas adoptadas por el Distrito y dijo que la cuarentena estricta sectorizada aparte de paralizar a la ciudad, traerá graves consecuencias económicas y sociales para los capitalinos.

“Las consecuencias del cierre definitivo de nuevos establecimientos comerciales y de actividades productivas, así como la pérdida de más empleos serán incalculables”, enfatizó Cabal en un comunicado, e hizo un llamado a la alcaldesa para que reconsidere la medida ya que, según él, ya está demostrado que con el confinamiento total no se logra frenar el avance del virus.

El gremio advirtió que los comerciantes ya han manifestado que con las nuevas medidas no tienen más opción que despedir a sus empleados, ya que no tienen cómo pagar los salarios de 15 días de personas que no van a ir a trabajar.