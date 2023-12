En lo corrido del año 2023, las remesas que envían los trabajadores hacia Colombia han marcado varias cifras relevantes y van camino a imponer un nuevo récord en las cifras que recopila el Banco de la República.

El banco central colombiano reportó que en agosto se alcanzó la cifra más alta de envíos del presente año con un total de US $ 887 millones.

Luego, en noviembre ese saldo fue de US $ 886 millones y deja un acumulado en el año de US $ 9.176 millones.

La cifra mensual de noviembre de 2023 estuvo cerca del máximo histórico que se presentó en las remesas hacia Colombia durante octubre de 2022 cuando llegó a US $ 894 millones.

Remesas hacia Colombia

Sin embargo, llama la atención que las remesas nunca en la historia reciente de Colombia han superado los US $ 900 millones por mes.

A pesar de ello, los envíos de remesas a las familias colombianas van camino a reportar un récord histórico al cierre de 2023.

Ello tomando en cuenta que a noviembre de este año ya acumulaban US $ 9.176 millones y están cerca de superar el récord anterior que fue de US $ 9.428 millones durante todo el 2022 y del previo que fue de US $ 8.597 millones durante todo el 2021.

Otro factor que favoreció la llegada de remesas hacia Colombia fue el alto precio del dólar que se mantuvo aproximadamente hasta mediados de año, ya que luego de ese periodo se reforzó la tendencia bajista hasta llegar hoy 26 de diciembre a su menor nivel en más de un año y medio.

La divisa cerró hoy martes en $ 3.860, siendo el nivel más bajo desde inicios de junio cuando el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, buscaba llegar a ese cargo en las elecciones nacionales.

