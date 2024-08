En los últimos días se hizo viral el fragmento de una entrevista con el actual CEO o presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, quien les dejó una clara lección a aquellos empresarios y trabajadores del país acerca de la importancia de mantener la humanidad sin importar el cargo laboral que se ocupe.

Y es que cuando Freddy Vega, CEO de Platzi y entrevistador del encuentro, le preguntó a Mora acerca de cuál era el impacto a nivel humano que tenía ser el presidente de una de las empresas más importantes del país, el CEO del banco habló sobre la importancia de mantener su humanidad, independiente del cargo que se asuma.

“Yo me siento un privilegiado y sí, yo no me esperaba ser el CEO de Bancolombia, yo veía eso inalcanzable”, afirmó Mora, quien dijo que su posición actual fue el producto de muchas coincidencias.