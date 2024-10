Por: Mall y Retail

En un sector como el de los centros comerciales, donde las mujeres han desempeñado históricamente un rol crucial no solo en la gestión, sino también en la influencia social, Yazmín Lombana ha marcado una diferencia significativa.

Los datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) revelan que, entre 2019 y 2023, la participación de mujeres en cargos de primer nivel ha aumentado del 34% al 42%. Yazmín es, sin duda, parte de este impulso de cambio, no solo en la administración, sino también en cada rincón del tejido social.

Recientemente, Lombana fue reconocida al obtener la corona de “Reina Internacional de los Mares y del Turismo 2024-2025” en el Concurso Internacional Queen of The Seas 2024, realizado en Costa Rica.

Esta no es solo una corona física, es una corona con propósito. Su misión como Gold Lady International Queen of The Seas está alineada con dos objetivos fundamentales: promover el turismo y la cultura sostenible de Colombia, educando a las comunidades sobre la importancia de proteger nuestros mares, y empoderar a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, reconociendo el valor y liderazgo que cada una de ellas aporta a nuestra sociedad.

Dentro del marco de su reconocimiento, ella trabajará articuladamente con entidades como la Comisión Colombiana del Océano, la Dirección General Marítima (DIMAR), la Armada Nacional de Colombia y el Instituto Distrital de Turismo para impulsar proyectos que beneficien tanto a nuestro país como a las generaciones futuras.

Por otra parte, el liderazgo de Yazmín Lombana ha trascendido por su capacidad de inspirar a otras mujeres. Como miembro del Círculo de Mujeres Semana-Dinero, representa a las mujeres directivas y lideresas que toman decisiones clave. A través de su participación en la publicación especial de la Revista Dinero-Semana ‘Mujeres de alto impacto’, Yazmín sigue demostrando su compromiso como mentora para que otras mujeres puedan seguir su ejemplo y romper barreras.

Y, como si fuera poco, sus colegas la han elegido para representar a los centros comerciales en la Junta Directiva de Fenalco, un honor que refleja su dedicación y capacidad para influir en decisiones a nivel sectorial.

Hoy reconocemos a una mujer cuya influencia trasciende, no solo por los logros alcanzados, sino por el impacto que sigue generando en cada proyecto que emprende.

Fuente: Mall & Retail.

