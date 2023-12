Inversionistas y propietarios de locales en el Arena Bogotá manifestaron su insatisfacción y preocupación en Noticias Caracol. Ellos aseguran que las promesas hechas por el centro comercial no se han cumplido.

Locales permanecen cerrados al público debido a la falta de entregas, provocando frustración y pérdidas económicas para aquellos que esperaban abrir sus negocios.

Los propietarios expresaron su malestar, señalando que áreas comunes, baños, ascensores y servicios esenciales no han sido finalizados, impidiéndoles alquilar o vender los locales.

Ivonne Téllez, comerciante afectada, habló sobre lo que sucede: “No han terminado las zonas comunes, entonces no podemos ni alquilarlos, ni venderlos, ni nada. No han terminado baños, ascensores, no tenemos servicios. Yo siento que me estafaron”.