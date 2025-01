Por: Mall y Retail

Portal de Noticias Online de la Industria de Centros Comerciales y Retailers Visitar sitio

La gigante chilena Cencosud, uno de los conglomerados de la industria de retail más grandes de América Latina, con presencia en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Estados Unidos, y dueño de las cadenas de supermercados Jumbo, Metro, Easy, la cadena The Fresh Market en Estados Unidos y los centros comerciales Cenco Mall, presentó su plan de inversión de US$ 610 millones para 2025, lo que representa un aumento del 16 % en comparación con los US$ 524 millones de 2024.

El foco principal de esta inversión será la expansión de su capacidad operativa, que incluye la apertura de 24 nuevos supermercados en mercados clave como Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Esto añadirá 44.000 m² de superficie de ventas, destacando especialmente la apertura de 12 nuevas tiendas bajo su marca de especialidad The Fresh Market en Estados Unidos. Además, se contempla la remodelación de siete centros comerciales, aumentando su área arrendable en 66.000 metros cuadrados, con el objetivo de potenciar su atractivo para clientes y arrendatarios.

En términos financieros, la compañía proyecta ingresos de US$17.950 millones y un EBITDA ajustado de US$1.870 millones para 2025, con un margen EBITDA estimado de 10,4%. Este desempeño estará impulsado por la mejora de márgenes en mercados clave y por el optimismo respecto a los avances en Brasil y Colombia.

Inversiones en centros comerciales

Cenco Mall, la unidad de centros comerciales de Cencosud, cuenta con un total de 40 centros comerciales en la región, de los cuales 33 están en Chile, 3 en Perú y 4 en Colombia, con un GLA en operación de 1.372.113 m².

Las inversiones en este frente para el presente año están focalizadas en Cenco Costanera, en Santiago, donde se lleva a cabo una remodelación diseñada para crear espacios destinados al área gastronómica.

Otro centro comercial que también está siendo remodelado en la capital chilena es Alto Las Condes. Este proyecto planea convertir un área de 18.000 metros cuadrados en un nuevo patio de comidas, complementado con una expansión del espacio retail. Esta zona, que también incluirá áreas de entretenimiento, debería estar operativa a partir del segundo semestre de 2025.

Sin embargo, la ambición de Cencosud va más allá de las fronteras chilenas. En Perú, específicamente en Cenco La Molina, se está llevando a cabo una expansión que, en su primera fase, contempla la apertura de 72 tiendas en un área total de 14.500 m². El segundo proceso de esta expansión está previsto para completarse en el cuarto trimestre de este año.

Cenco Limonar, en Cali

Por su parte, en Colombia, el proyecto Cenco Limonar en Cali está en pleno proceso de remodelación, con trabajos que abarcan un total de 11.000 m². Estas renovaciones forman parte de la estrategia del holding para adaptarse a las demandas del mercado colombiano y mejorar la experiencia del cliente en sus diferentes puntos de venta. El proyecto estará listo para el último trimestre de este año.

La remodelación está enfocada a una nueva distribución de tiendas, mejoras en el circuito de recorrido del centro comercial, la simplificación de los accesos al mall y la llegada de nuevas marcas que renovarán el mix comercial. Además, se trabajará en conjunto con las marcas actuales para una mejora integral de la propuesta de valor.

Adicionalmente, la renovación incluirá la remodelación total del supermercado Jumbo, de los cines Cinépolis y del gimnasio Bodytech. En el tercer nivel del centro comercial, se desarrollará una nueva oferta de más de 3 mil m² destinados a entretenimiento y gastronomía, que sorprenderá a los visitantes con un nuevo diseño arquitectónico de estilo urbano. Un parque de diversiones con experiencias al aire libre también se sumará, concentrando la gastronomía y el entretenimiento en un solo lugar.

Cenco Limonar se ubica en una zona estratégica en el sur de Cali, en la intersección de la calle 5ta y la autopista Sur. Actualmente, cuenta con una superficie total de 28.000 m² distribuidos en tres niveles, 1.200 estacionamientos, y tiendas ancla como el supermercado Jumbo, que tiene un área de 6.579 m² y se ampliará en 500 m² adicionales. Además, el cine Cinépolis ofrece 14 salas, incluyendo 4DX, VIP y una sala especial para niños. Tras la renovación, el centro comercial albergará alrededor de 140 marcas.

El proyecto también avanza en nuevas alianzas regionales, destacándose acuerdos con actores del retail colombiano como el Grupo Uribe, Cueros Vélez y Grupo Studio F.

Con estas inversiones y remodelaciones, Cencosud busca no solo consolidar su presencia en Sudamérica, sino también adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores. El enfoque en la experiencia del cliente, la modernización de sus instalaciones y la ampliación de su oferta de productos son pilares fundamentales de esta estrategia expansiva.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.