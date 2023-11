La Registraduría Nacional viene haciendo un gran esfuerzo por la implementación de la cédula digital en todo el país.El documento viene usándose sin problema en diferentes entidades, incluso en varios países de la región ya la aceptan en reemplazo del pasaporte colombiano.

La innovación en protección de datos es lo que la ha hecho reemplazo de un documento migratorio importante como el pasaporte y en otros trámites también viene ganando aceptación. La entidad acota que este documento evita la adulteración y la suplantación de identidad, además de agilizar varios trámites.

A pesar de que varios colombianos han tenido problemas con usar la cédula digital en las casas de cambio, este documento sí es apto para usarlo en este tipo de establecimientos, según Martha del Pilar Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana De Profesionales del Cambio, quien dio aclaraciones a La República.

“No hay instrucción ni de Asoprocambios ni de la Dian para que no acepten la cédula digital. Me sorprende que hagan ese tipo de consultas porque no tengo conocimiento de ningún profesional de cambio que no la esté aceptando. Además de que no hay razón para que no lo hagan”, dijo a ese medio la dirigente.