Uno de los gastos fijos que tienen los propietarios de vehículos es el impuesto, el cual se paga anualmente y puede ser de hasta varios millones. En los últimos años, muchos conductores están haciendo una movida que les permite ahorrarse una parte de esa plata: matricular sus carros en municipios de Cundinamarca y no en Bogotá.

Se trata de un fenómeno que ha sido motivo de discusión en el Concejo de Bogotá, ya que al ser registrados en Cundinamarca, los impuestos de estos vehículos van a las arcas de cada municipio y no de la capital del país.

La principal razón por la que los conductores registran sus carros en los municipios son los descuentos que ofrece la Gobernación de Cundinamarca en el pago del impuesto vehicular, explicó Revista Motor.

En Cundinamarca, los carros matriculados en 2023 tuvieron una reducción del 50 % en el impuesto al año siguiente, y un 20 % adicional en el segundo año. Los híbridos obtuvieron un descuento del 40 % durante los cinco años siguientes a la matrícula.

Disfruta de los beneficios tributarios que #Cundinamarca te ofrece por matricular tu vehículo nuevo en el departamento 👌🏼👏🏻 #RegiónQueProgresa pic.twitter.com/aWtW8TFS2k — Secretaría de Hacienda Cundinamarca (@HaciendaCundi) November 30, 2023

Aunque Bogotá es la ciudad en donde más se venden carros cada año, en 2023 solo se matricularon 35.475, mientras que 37.638 se fueron para Funza; Chía (9.702); Mosquera (4.031); Cota (2.792) y Madrid (1.713), reseñó el citado medio.

Además, según la revista, con excepción de Chía, en los otros municipios no hay concesionarios. Esto significa que gran parte de esos vehículos no solo fueron comprados en Bogotá sino que transitan por sus calles, pero el dinero de sus impuestos no entra a la capital del país.

Cómo pagar el impuesto vehicular en Cundinamarca en 2024

Ingrese al portal de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca.

Ingrese la placa de su vehículo y haga clic en continuar.

Aparecerá un formulario que deberá llenar con los datos solicitados.

Siga los pasos para pagar con su banco.

No olvide guardar el comprobante de pago y su certificado de pago de impuesto vehicular.

