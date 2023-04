Además, los jóvenes que estén interesados no tuvieron que ser parte del programa ‘Californians For All Youth Jobs Corps’ con anterioridad.

Qué vacantes ofrece el programa de ayuda para jóvenes en California

Las ofertas de empleo del programa de ayuda para jóvenes en California están enfocadas a tres áreas del servicio público:

Cambio climático.

Seguridad alimentaria.

Recuperación del covid-19. (Ver también: Embajada de EE. UU. en Colombia ofrece trabajos con sueldazos; algunos no piden inglés)