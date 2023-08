Cuando pedimos un crédito a un banco, ya sea hipotecario, para el automóvil o sencillamente para una tarjeta de crédito, antes de ser aprobado, deben de revisar nuestra calificación en el Buro de Crédito, pero ¿Qué es eso? Se trata de una base de datos de todos los que actualmente están pagando algún tipo de crédito de cualquier índole, en esta base de datos, se sabe si somos buenos compradores y tenemos excelente calificación o, si por el contrario, no es el caso y tenemos deudas.

(Vea también: Los 3 dolores de cabeza (financieros) que padecen los colombianos en la actualidad).

Si nuestro caso es la segunda, debemos entender que entonces quedaremos marcados de forma negativa en esta base de datos, este detalle hará más difícil que podamos conseguir otro crédito y si es el caso, no será uno muy bueno.

Se dice que estas deudas se pueden borrar después de cierto tiempo y lo cierto es que así es, pero se tienen que pagar, es decir, para mejorar nuestra calificación en el Buro de Crédito, lo mejor es negociar nuestra deuda, liquidarla y dependiendo de la cantidad de dinero, es la cantidad de tiempo en la que Buro de Crédito mejora nuestra calificación en la base de datos

Si debemos lo equivalente a 25 UDIS como mucho, lo que en pesos mexicanos se traduce a un aproximado de 195 pesos , al liquidar, la calificación y deudas se eliminan en aproximadamente un año .

, al liquidar, la calificación y deudas se eliminan en aproximadamente . Si debemos lo equivalente a 500 UDIS como mucho, lo que en pesos mexicanos se traduce a un aproximado de tres mil 900 pesos , al liquidar, la calificación y deudas se eliminan en aproximadamente dos años .

, al liquidar, la calificación y deudas se eliminan en aproximadamente . Si debemos lo equivalente a mil UDIS como mucho, lo que en pesos mexicanos se traduce a un aproximado de siete mil 800 pesos , al liquidar, la calificación y deudas se eliminan en aproximadamente cuatro años .

, al liquidar, la calificación y deudas se eliminan en aproximadamente . Si debemos lo equivalente a más de mil UDIS, lo que en pesos mexicanos se traduce a un aproximado de siete mil 800 pesos como mínimo, al liquidar, la calificación y deudas se eliminan en aproximadamente seis años.

Algunas anotaciones

Es importante aclarar que la resolución siempre tiene que ser cubrir la deuda, aunque la institución financiera o el banco no procesa legalmente en contra de nosotros, sencillamente el historial crediticio no va a mejorar nada, pues no estamos haciendo nada para que ello cambie.

Lee También

Recuerda que una buena calificación asegura que puedas obtener mejores oportunidades para créditos más grandes y necesarios como el poder comprar una casa o un auto. Si necesitas consultar tu estatus, hay páginas que pueden ayudar con eso, pero solo lo puedes hacer una vez cada 12 meses.