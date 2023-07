Si eres de los que han querido sacar algún tipo de crédito y te lo han negado en más de una ocasión, debe ser por su situación en el buro de crédito. Se trata de un historial financiero que maneja toda la información sobre las personas que cuentan con un crédito bancario, hipotecario, automotriz o en tiendas departamentales.

Cuando llegamos a ser deudores y nos retrasamos con los pagos, esto no es bueno para nuestro historial, pues ante otras instituciones, sencillamente en el sistema pueden apreciar que no tenemos buenos hábitos financieros, pero lo que no muchos saben, es que si llega a haber un periodo en el que nos pueden eliminar del buro.

La situación es la siguiente, una vez que hayamos liquidado nuestra deuda, nuestra situación mejora en el buro, esto se aplica para deudas menores a mil UDIS lo que equivale a 6 mil 950 pesos actualmente, una vez que estemos al corriente, Banco de México estipula que la información errónea debe ser eliminada en un plazo menor a los cuatro años.

No entristezcas a tu #MiScore, realizar tus pagos puntualmente, pagar más del mínimo y no utilizar más del 30% de tu línea de crédito lo harán muy feliz: https://t.co/BPHk8GmnuZ#BuróDeCrédito #FinanzasInteligentes #FinanzasParaPrincipiantes pic.twitter.com/fkF0NM2HxD — Buró de Crédito (@BurodeCreditoMX) July 11, 2023

¿Cómo puedo consultar mi situación financiera?

En realidad, lo que sucede es que el tiempo se reduce siempre y cuando la cantidad a deber sea poca, por ejemplo, si debemos lo equivalente a 500 UDIS que son 3 mil 475 pesos, la información debe ser corregida en dos años y si es menos el monto, en menos de un año incluso.

Eso sí, aclarar que se debe liquidar la deuda o negociarla con alguna institución financiera, de otro modo, nuestra situación en el buro de crédito es muy incierta y si no hacemos nada por mejorar el estatus con el que contamos, sencillamente no cambiaría.

Hay una manera en la que podemos consultar nuestro estatus financiero y es consultando precisamente nuestra situación en el buro de crédito, para ello puedes utilizar cualquiera de las siguientes alternativas:

Solo puedes hacerlo una vez cada 12 meses y con ello ver que tan buena o mala es nuestra situación para poder pedir o ser acreedor de un buen crédito.