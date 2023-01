Este viernes 27 de enero vencía el plazo establecido por la Secretaría de Hacienda de Bogotápara el pago el Impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA. Sin embargo, en las últimas horas ciudadanos han denunciado que no han podido realizar dicho pago debido al colapso de la plataforma tecnológica a través de la cual se puede pagar esta obligación tributaria.

Cabe señalar que el capital, todas las personas que por actividades económicas, comerciales, industriales o de servicios hayan percibido ingresos entre $ 73.462.000 y los $ 133.014.000, deben pagar este impuesto. Sin embargo, la plataforma tecnológica para efectuar y comprobar el pago de los tributos en las ciudad ha presentado problemas técnicos en las últimas horas.

Lamentable lo de la Secretaria de Hacienda de Bogota @HaciendaBogota , todo el día la. La página funcionando mal, atención telefónica no responde, cortan la llamada. @ClaudiaLopez pic.twitter.com/R1apcOQDot — Jairo (@Antonio11558872) January 24, 2023

“Hoy se vence el plazo para el impuesto del ICA, pero no se ha podido pagar, porque la página está colapsada desde hace varias horas. El colmo que nos multen por el no pago, si no tenemos la herramienta para hacerlo”, indicó una ciudadano sobre las problemáticas para realizar el pago.