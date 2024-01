ESCP Business School, institución con sedes en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia, anunció un nuevo acuerdo con Colfuturo que presenta un amplio espectro de becas para maestrías en ciencias. Este acuerdo estratégico abre oportunidades excepcionales para profesionales colombianos interesados en programas de vanguardia en áreas clave de negocios y gestión.

En total se entregarán 39 becas que incluyen la cobertura completa de la matrícula para los programas MSc in Real Estate, MSc in Digital Project Management & Consulting, y MSc in Hospitality & Tourism Management.

Además, se otorgará un 35 % de beca de matrícula a un máximo de 7 estudiantes en los programas mencionados y hasta 4 beneficiarios en el programa de Hospitality & Tourism Management.

“Creemos firmemente que es a través de la unión de esfuerzos y propósitos que podemos crear puentes hacia un futuro profesional lleno de posibilidades para los profesionales colombianos, generando oportunidades de formación y forjando un panorama más equitativo”, dijo Francisco Egaña, director de Admisiones, Marketing y Desarrollo de Negocio.

El nuevo acuerdo destinará becas del 20 % de la matrícula para un máximo de 8 estudiantes en MSc in Marketing & Digital Media. Para los aspirantes al MBA in International Management, ofrecerá una beca de 7.000 euros por estudiante, con un límite de 10 plazas disponibles.

La apertura de la convocatoria, que inició el 9 de enero y cierra el 29 de febrero a las 11:59 p.m., marca el inicio de una oportunidad única para los talentos que buscan elevar sus habilidades en ESCP Business School.

Aprovechando este período, se invita a todos los candidatos a postularse y explorar estas experiencias transformadoras. Para aplicar a las becas, se puede visitar el siguiente link www.tumaestriaeneuropa.com.

