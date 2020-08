Todo esto, según dijo el funcionario en Caracol Radio, teniendo en cuenta que la mitad de los bares en Colombia no solo ofrecen el servicio de bebidas alcohólicas y entretenimiento, sino que les dan a sus clientes la opción gastronómica, por lo que seguramente la luz verde para reabrir les servirá a muchos.

“Lo que se está haciendo no es nada distinto a permitir su apertura. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro de los establecimientos de comercio, pero eso no significa que no puedan (los clientes) comprar una bebida alcohólica para llevársela a casa”, enfatizó Restrepo en la emisora.