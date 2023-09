A partir del próximo 10 de octubre, las entidades bancarias están inhabilitadas para llamar a sus usuarios fuera de horarios laborales, como parte de la Ley 2300 de 2023, sancionada por el presidente Gustavo Petro el pasado mes de julio.

(Vea también: Revelan salarios que Avianca, Latam, Wingo y Satena pagan a sus azafatas)

La norma indica que tanto los bancos como los establecimientos comerciales y los operadores de telefonía deberán contactar a sus clientes dentro de una franja horaria establecida, que va de lunes a sábado y excluye los domingos y festivos.

Bancos Colombia: horarios en los que pueden llamar a cobrar

En este orden de ideas, la ley ‘Dejen de fregar’ determina que los bancos podrán cobrarles a los deudores de lunes a viernes, de 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Si bien hay personas que no trabajan los sábados, la norma es clara al indicar que este día las entidades sí se podrán contactar con los clientes, pero entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Lee También

Cabe resaltar que la ley también dispone que los bancos no pueden contactar a las referencias personales del deudor, no podrán consultar a la persona las causas de no pago ni tampoco podrán llamar más de una vez al cliente.