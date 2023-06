En las últimas horas se reveló la intención de compra del Éxito por parte del grupo Gilinski. La firma francesa Casino, propietaria de los supermercados, la puso en venta esta semana.

Lo que pocos sabían es que con la posible compra del Éxito, los Gilinski también podrían hacerse con Tuya, una tarjeta de crédito que tiene convenios con Bancolombia.

Tuya, creada por Grupo Éxito, tiene diferentes accionistas en la actualidad y uno de los principales justamente es Bancolombia, señaló La República.

Tuya, creada por Grupo Éxito, tiene diferentes accionistas en la actualidad y uno de los principales justamente es Bancolombia, señaló La República.

Precisamente, Tuya es actualmente la segunda entidad financiera con mayor número de tarjetas de crédito en el país. De igual forma, esta cuenta con una cartera acumulada de 4,1 billones de pesos.

En sus inicios, Tuya nació de una compañía que tenía capital semilla de Bancolombia a través de su filial Sufi.

