green

A muchos clientes les ocurrió la misma situación: Bancolombia les debitó automáticamente los pagos de tarjetas de crédito u otras obligaciones. Esto, pese a la emergencia económica que vive el país y que tiene a miles de personas apretadas de dinero y a la espera de que mejore la situación.

Una de las víctimas se contactó con Pulzo y contó el problema que sufre por el dinero que le debitaron:

“En mi extracto hay dos ítems, el quinto y el séptimo, por los siguientes valores:

– Abono aplazamiento, por 3’773.997,oo (seguido de un signo menos)

– Aplicar aplazamiento, por 3’625.788,32 (sin signo menos)

Y aparecen en la columna de cargos y abonos, o sea que los ejecutaron. El extracto corresponde al periodo facturado que va entre el 30 de abril y el 31 de mayo, pleno periodo de cuarentena”, detalló el usuario.

En Caracol Radio también se refirieron a la movida que está haciendo el banco y el periodista Gustavo Gómez contó sobre las denuncias en redes sociales.

“Ayer hubo una molestia de mucha gente por una cuestión de débitos automáticos en las tarjetas y se iban calentando. El banco salió y explicó públicamente y dijo que los que solicitaron o inscribieron el servicio de débito se les hizo automático porque habían autorizado”, explicó Gómez.

Incluso, hasta el mismo exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry se refirió a los problemas de la entidad en esa misma emisora.

“Hubo mucha molestia en redes y el banco reaccionó, sacó un comunicado como debe ser. Esperemos que arreglen esa cosa con sus clientes en el sentido de que el banco dice que mucha gente puso sus débitos automáticos; entonces si no quieren que eso suceda, retiren el débito automático y segundo acérquense al banco y se les puede hacer una renegociación de los plazos y de los pagos. Obviamente eso será caso por caso”, dijo Echeverry.

Bancolombia es tendencia desde hace varias horas por esta situación y por centenares de reclamos de sus clientes que, insisten, esperaban más ayuda de la entidad en medio de la crisis que vive el país.

En respuesta a las quejas, la entidad emitió un comunicado en el que dice que ha declarado la intención de ayudar a sus clientes en la coyuntura, pero reconoce que sí se han hecho débitos automáticos por tarjetas de crédito, pero porque tiene la autorización.

“Para aquellos clientes que solicitaron e inscribieron el servicio débito automático para el pago de su tarjeta, se realizó el débito automático cumpliendo con lo autorizado. Reiteramos a los clientes que pueden desactivar el débito automático si así lo necesitan”, dice Bancolombia en el comunicado publicado en sus redes sociales.

Estas son las quejas que ha recibido esa entidad bancaria en las últimas horas y con centenares de críticas por esta ‘movida’ en plena pandemia por COVID-19:

No es cierto que realizaron el débito automático según lo autorizado. Acumularon unilateralmente, sin consentimiento. Ustedes decidieron cómo, cuánto, cuándo cobrar. Ni se entiende ya qué cobraron y qué se debe. Les faltó altura, elegancia, decencia, comunicación. FALLARON. — David Suárez Tamayo (@DSuarezT) June 4, 2020

No tengo el pago de mis tarjetas por débito automático. Pagué mis cuotas a tiempo, me las devolvieron y ahora me cobran una gran cantidad de tajo. Están ignorando el poder de decisión y las prioridades que cada cual pueda tener en este momento con su presupuesto. — Carolina Ríos (@dicarori3) June 4, 2020

Esto es una gran mentira, desde hace mucho solicite desactivar el débito automático y la respuesta fue que no se podía porque a todos se le debitaban automáticamente. Entonces?? — Ale Moncada (@alemoncadag9) June 4, 2020

Niños ustedes le ponen el alma y yo pongo mi billete explíquenme esto ? Ojo no lo estoy llamando ladrones solo explíqueme. Un abrazo. pic.twitter.com/QRZFaHGrGN — Conectado2015 (@CONECTADO_2016) June 4, 2020

Ayer hice el trámite de desactivar el débito automático, y la asesora me dice que igual el banco puede volverlo a activar, sin consentimiento del cliente… me pueden validar si eso es cierto? — Diego Martínez (@DieginhoM) June 4, 2020

@Bancolombia eso no es xierto# las cuotas de mi tarjeta de crédito me las acumularon y un abono que realicé, me lo devolvieron para poder tener un capital más alto que les permitirá cobrarme más interés. No engañen a la gente ni quieran montar ayuda que no nos dieron. — Yoha (@yohannakaro) June 4, 2020