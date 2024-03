Por: VALORA ANALITIK

Brand Finance, la firma consultora internacional dedicada a la valoración y estrategia de marcas, presentó su más reciente ‘ranking’ sobre los bancos y entidades financieras más valiosas de Latinoamérica y el mundo en 2024.

El valor combinado de las 500 marcas principales en este sector alcanzó en esta oportunidad la cifra récord de US$ 1,44 billones, casi el doble que hace una década.

Para el caso de América Latina, entre los 25 primeros lugares de la medición, la mayor participación fue alcanzada por Brasil, con más de 10 empresas figurando; a esta le sigue Colombia con otras cinco.

Bancolombia es la primera entidad del país en aparecer en el ‘ranking’. En la escala de la región ocupa el quinto lugar y a nivel global se ubica en el puesto 145.

Luego, en el décimo lugar de Latinoamérica aparece Davivienda y en el 13, el Banco de Bogotá, del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. En el mundo, estas dos entidades financieras están en los lugares 239 y 358, respectivamente.

“Los bancos locales eclipsan cada vez más a sus homólogos más grandes en fuerza de marca. Las marcas dominantes prosperan en mercados singulares con una competencia limitada, mientras que los bancos que se expanden a múltiples mercados pueden aumentar con éxito su valor de marca, pero corren el riesgo de diluir su fortaleza”, anotó David Haigh, Chairman & CEO, Brand Finance.

El estudio de Brand Finance advirtió que los bancos nacionales y regionales están obteniendo resultados tan buenos como los de los bancos mundiales y, en muchos casos, los superan en cuanto al posicionamiento de su marca en el corazón y la mente de los clientes.

Para concluir el caso colombiano, hay que mencionar que Corficolombiana fue la entidad número 18 en el ‘ranking’ latinoamericano, la cuarta del país y la número 413 del mundo; mientras que el Banco de Occidente cerró la lista de las entidades nacionales que figuran en el escalafón, al ubicarse en el puesto número 25 de la región y el 484 del planeta.

¿Cuáles fueron los bancos más valiosos de Lationamérica?

Itaú, de Brasil, fue la marca más valiosa de América Latina en 2024 con una valoración de US$ 8.334 millones. No obstante, hay que mencionar que la compañía bajó -a nivel global- del puesto 37 en 2023 al 40 en este año.

Banco do Brasil, Bradesco y CaxaBank fueron los otros tres bancos -también de ese país- que le siguieron a Itaú. En el orden mundial sus puestos fueron los 61, 66 y 108.

La sexta y séptima posición del escalafón latinoamericano fue ocupada por dos bancos chilenos: BancoEstado (158 en el mundo) y Banco de Chile (168).

Nubank, la compañía del empresario colombiano, David Vélez, que fue fundada en Brasil terminó en el puesto 173 a escala global y se convirtió en la octava más valiosa en América Latina.

De otros países, figura Inbursa de México en la posición 12 de la región y 348 del mundo; Galicia y Macro de Argentina en los puestos 14 y 22 de la Latinoamérica; y los bancos peruanos BCP (9) e Interbank de Perú (15).

China, líder de la medición

De acuerdo con el informe de Brand Finance, el sector bancario chino muestra una notable recuperación, con los cuatro grandes bancos muy por delante de sus homólogos estadounidenses.

El ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) se mantiene como la marca bancaria más valiosa del mundo por octavo año consecutivo, con un aumento del 3 % en su valor de marca, hasta US$ 71.800 millones.

China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China ocupan la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente, con aumentos porcentuales de un solo dígito en cada uno de sus valores de marca.

“Mientras las principales marcas bancarias del mundo alcanzan nuevas cotas, los megabancos chinos siguen dominando la clasificación de valor de marca”, finalizó Haigh.

