En la tarde de este jueves 29 de febrero, Merco dio a conocer los resultados de su estudio de Responsabilidad ESG 2023, el cual arrojó un listado de las empresas colombianas que cumplen a cabalidad con este criterio. El diario Portafolio ha explicado por qué estas compañías fueron incluidas en el prestigioso ‘ranking’ y qué fue lo que se valoró.

(Vea también: Problema para Crem Helado, chocolatinas Jet, Zenú y más marcas por impuesto que las afecta)

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el estudio contó con 25 fuentes de información y 80.472 encuestas, 10.898 más de las que se hicieron el año pasado, de acuerdo con Merco. El monitor evaluó varios listados: las empresas más responsables con el medio ambiente, las mejores en el ámbito interno, de clientes, sociedad y las más responsables a nivel ético y gobierno corporativo, según el citado medio.

“La responsabilidad no es una opción para las empresas, es una condición permanente, o se es responsable o no se es. No podemos olvidar que las expectativas y demandas sociales crecen más que las inversiones en Responsabilidad de las empresas, sin demeritar que se ha venido avanzando en este aspecto, pero la percepción minimiza esos avances”, indicó Catalina Londoño en el rotativo, directora general de Merco para Colombia.

Las otras compañías colombianas que integran el listado de las 10 primeras son Organización Corona, que escaló del puesto 12 al 6. Bavaria, que sigue en la séptima casilla, Ecopetrol que pasó al octavo lugar, Alquería que subió a la novena posición y Grupo Argos, que cierra el top 10, según el citado diario.

Lee También

Cómo están calificadas las empresas en Colombia

Entre las más comprometidas con el ambiente, la primera están Grupo Nutresa, seguida por Bancolombia, Alpina, Natura Cosméticos, Crepes & Wafles, Ecopetrol, Alquería, Grupos Argos, Bavaria y Corona.

En el otro rubro, las que figuran en el ámbito interno, de clientes y sociedad están Bancolombia, Crepes & Wafles, Nutresa, Alpina, Ecopetrol, Sura, Arturo Calle, Corona, Éxito y Bavaria.

Finalmente, las que sobresalen a nivel ético y gobierno corporativo son Bancolombia, Crepes & Wafles, Nutresa, Alpina, Sura, Corona, Alquería, Arturo Calle y Éxito.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.