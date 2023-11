En la mañana de este domingo se han dado cientos de reportes en redes sociales sobre fallas en ese banco. Usuarios dicen que no pueden retirar en cajeros, usar la aplicación, hacer pagos virtuales o que incluso les bloquearon la clave.

Una de las quejas más repetidas es que las claves para retirar el dinero están bloqueadas y que la gente no puede acceder a sus cuentas de ahorros.

Esto dijo el banco:

A su vez, el banco señaló que hay fallas en las plataformas virtuales, pero que en los cajeros aparentemente hay normalidad.

“Hola, nuestros servicios virtuales no están funcionando. Discúlpanos, mientras lo solucionamos puedes retirar en cajeros, corresponsales bancarios y pagar con tus tarjetas”, apuntó el banco en su cuenta de Twitter.

De igual forma, Bancolombia señaló que a las personas a las que les salga bloqueada la clave es solamente un error técnico a solucionarse.

“Si te aparece un bloqueo en la clave principal en la app o en la sucursal virtual, puedes estar tranquilo, estamos trabajando para solucionarlo lo más pronto posible. Tu dinero está seguro”, señaló el banco.

