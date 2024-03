Por: A su bolsillo

En la tarde de este domingo 31 de marzo, el banco Itaú informó a sus usuarios que está “presentando fallas” en varios de sus sistemas digitales y físicos, específicamente en el portal web, ‘contact center’, la aplicación y en ‘Itaú corporate’.

“Estamos presentando fallas en nuestro portal, contact center y app personas e Itaú Corporate… gracias por entendernos”, dijo la entidad bancaria a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

Atención!

Hoy 31 de marzo tenemos fallas. Lamentamos los inconvenientes. pic.twitter.com/iW1A2tTpl6 — Banco Itaú Colombia (@itaucol) March 31, 2024

La empresa añadió que está trabajando para volver a operar con normalidad, ya que incluso en cajeros automáticos no está permitiendo hacer retiros. “Nuestros ingenieros están trabajando para resolver lo antes posible”.

Desde luego, las quejas, reclamos y críticas por parte de los usuarios de Itaú no se hicieron esperar. Algunos reclaman que no han podido hacer trámites por cuenta de esa falla, mientras otros piden respuestas de cuándo va a volver a funcionar el sistema.

“Me tocó cancelar el cumpleaños de mi esposa porque fallas Itaú. Gracias por solucionarlas”, “no me deja retirar en los cajeros, ¿alguien puede dar respuesta a este inconveniente?”, “están borrando los comentarios, borraron el mío, abusivos es el colmo y dicen que no nos preocupemos”, “No están sirviendo las tarjetas débito ni en los cajeros automáticos ni en los datáfonos. La ‘app’ tampoco…. ¿Qué está pasando?”, fueron algunos de los comentarios en redes.

La entidad respondió a algunos de los reclamos, repitiendo que siguen presentando fallas en el sistema y diciendo que están tratando de retomar lo antes posible sus operaciones.

“Lamentamos las molestias ocasionadas. En este momento tenemos una falla masiva, nuestros ingenieros están solucionando lo antes posible para restablecer el servicio”, respondió Itaú a un usuario.

Buen día Charles, lamentamos las molestias ocasionadas en este momento tenemos una falla masiva, nuestros ingenieros están solucionando lo antes posible para restablecer el servicio. — Banco Itaú Colombia (@itaucol) March 31, 2024

