2023 no fue un buen año para el sector bancario en Colombia. Las altas tasas de interés del Banco de la República sumada a una inflación que no cedía golpearon a la industria. No obstante, las proyecciones plantean un panorama más optimista. Y, en ese contexto, Itaú, uno de los bancos más grandes de América Latina, quiere aprovechar el impulso.

Así lo dijo Baruc Sáez, presidente de Itaú Colombia, en entrevista en exclusiva con Valora Analitik. El diálogo se realizó en Medellín, en el marco del lanzamiento de la estrategia del banco para mejorar su posicionamiento en Antioquia.

Sobre la apuesta por llegar al departamento, Sáez afirmó que “como zona industrial, de talento y emprendimiento es única en América Latina, entonces debemos tener una presencia más fuerte”. Y agregó: “Tenemos una apuesta en el segmento de banca empresarial para aumentar la cartera en $ 1,5 billones. Pero no solo somos cartera, sino también servicios”. Así, en la región impulsarán algunos como cash management y banca de inversión.

Ese interés de posición en la ciudad, además, coincide con el propósito del banco de mantener una postura de fortalecimiento en medio de una coyuntura que aún no termina.

Un 2024 que será complejo

Sin embargo, en 2023 Itaú Colombia consiguió responder a la circunstancia y tener utilidades. Aunque cayeron 48 % frente a las utilidades, con los $ 26.594 millones que obtuvo se ubicó como el cuarto banco con mayores ganancias el año pasado, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

Utilidades Itaú Colombia

Este resultado se dio, porque, a comienzos del año pasado, cuando se evidenció la escalada de las tasas de interés en Colombia (que llegarían hasta 13,25 % en mayo), el banco “se posicionó a la defensiva”.

“No crecimos, pero sí nos posicionamos para tener utilidad. Nos enfocamos en las necesidades de los clientes que teníamos”, afirmó el presidente de Itaú Colombia.

Ese cuidado se vio, por ejemplo, en los créditos de consumo. En la actualidad, la cartera vencida de Itaú Colombia en este segmento se ubica en 4,3 %, debajo del promedio de la industria en general. “Realizamos tareas de acompañamiento y campañas para la reestructuración de la deuda”.

No obstante, el panorama aún no es el ideal. “2024 es un año donde no habrá inversión. Sigue la afectación por la baja demanda de créditos y los bancos tienen que procesarlo. Pero para la recuperación estamos mejor posicionados porque tenemos cartera vencida”, aseveró Baruc Sáez en la entrevista con Valora Analitik.

Mientras tanto, en 2024 Itaú Colombia tendrá un foco particular: “Buscar crecimiento en los segmentos donde creemos que hay ventaja competitiva, pero estando muy de cerca a los clientes”.

Las proyecciones para 2025 del presidente de Itaú Colombia

El momento de recuperación, en el que el ejecutivo prevé que “creceremos más rápido”, se daría en 2025. En febrero de 2024, la inflación se ubicó en el 7,74 % y la proyección del Banco de la República es que, en 12 meses, esta llegue a 4,59 %. Por lo mismo, el emisor avanza en los recortes de sus tasas, que ahora se encuentran en 12,25 %.

Con esto en mente, Sáez prevé que Itaú Colombia tendrá “un 2025 con tasas normalizadas y con demanda de créditos. Será el mejor año desde que llegamos a Colombia, porque estamos transformados en otro nivel, con otra estructura y otro foco y con una inversión tecnológica”.

En ese sentido, aunque sin precisar cuáles serán, adelantó que habrá nuevos desarrollos en los canales digitales del banco en los próximos meses.

Aun así, Baruc Sáez sí dio ciertas luces sobre las transformaciones. En días pasados se informó la salida de Víctor Tavares de la vicepresidencia de Mercadeo y Canales Digitales. Además, que las responsabilidades de esta dependencia pasarían a las vicepresidencias de Tecnología, Mayorista y Minorista.

“Era una decisión que ya evaluábamos. Pasaremos el negocio digital a tecnología para que quede completamente integrado y automatizar procesos. Tiene sentido que digital, tecnología y operaciones estén como un solo end to end con todo el producto. Y, por otro lado, quienes determinan las estrategias son las áreas. De alguna manera digital lo disolvemos para que se integre más al negocio y a tecnología”, dijo.

El futuro de Itaú Colombia, según su presidente

Más allá de los resultados anuales, Baruc Sáez tiene claro que Itaú Colombia deberá responder a las necesidades de un sector constante transformación. De allí, el slogan “Hecho de futuro”.

“Itaú es un banco de cien años, con tradición, pero que permanentemente evoluciona y piensa en cómo será el banco del futuro y el cliente y sus necesidades del futuro. El sistema bancario hace 20 años era uno y en 20 años será otro”, aseguró.

Así, por ejemplo, ha tenido que responder a los retos de los neobancos, con competidores como Nu Bank. Al respecto, resalta que estos llegaron a “ocupar un lugar que en muchos casos daban la oportunidad de crecer. Pero hay ciertas ventajas con los bancos físicos. Buscamos la agilidad de lo digital, con la personalización de lo físico”.

Ejemplo de ello, expresó, fue la participación de Banco Itaú Colombia en la reciente OPA por Grupo Nutresa, en la que financió a Grupo Sura, desde su segmento mayorista. “Hay grupos industriales y oportunidades en las que tenemos que estar presente. Traemos no solo el cheque, sino la capacidad y el conocimiento para la estructuración”.

A la larga, concluyó el presidente de Itaú Colombia en su diálogo con Valora Analitik, el propósito es “estar donde haya crecimiento a mediano y largo plazo con una oferta de valor diferenciada y personalizada”.

