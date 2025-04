La crisis de conectividad que afecta a miles de colombianos en al menos 10 departamentos del país ha puesto en el centro de la atención la situación financiera de Azteca Comunicaciones Colombia y su relación con sus proveedores de infraestructura. Según información revelada por Caracol Radio, la empresa Andean Telecom Partners (compañía que suministra la infraestructura de antenas) ha señalado directamente a la alianza Azteca como la responsable de la interrupción del servicio de internet, debido al incumplimiento de pagos que se extiende por un periodo de 24 meses.

De acuerdo con lo que ATP le indicó a Caracol Radio, la dinámica operativa entre ambas entidades es clara: mientras Andean Telecom Partners provee la infraestructura de antenas, la alianza Azteca utiliza estas para la transmisión de su señal. En este sentido, la suspensión de la prestación de dicha infraestructura por parte de Andean tiene un impacto directo en la capacidad de la alianza Azteca para mantener su servicio operativo.

La suspensión parcial de la infraestructura tiene el potencial de impactar negativamente los servicios de telecomunicaciones que Azteca brinda en diversos municipios del territorio nacional. Específicamente, se mencionan Nemocón en Cundinamarca, Quibdó en Chocó, Majagual en Sucre, Hobo y Rivera en Huila, Nariño en Nariño, Aranzazu en Caldas, Santiago en Norte de Santander, Aracataca en Magdalena, Puente Nacional en Santander, así como Monguí y Sutamarchán en Boyacá.

“En caso de que el servicio público no se preste, será el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) quien deberá intervenir para garantizar su continuidad. No se puede exigir a un proveedor que mantenga activados sus servicios de manera gratuita. Lo anterior, no exime a Azteca del cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con Andean Tower Partners”, señaló ATP en cuanto a la notificación de lo decidido.