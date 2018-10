La propuesta de los trabajadores se conoció en días recientes y rondaría el 8,5 % de aumento del mínimo para el año entrante. De ser concertada esa cifra, el aumento sería de 66.406 pesos, y se ubicaría en 847.648 pesos.

“Hay una propuesta que nos resulta interesante que la planteó el expresidente Uribe que, en un consejo gremial, propuso un incremento de 8,5% para el salario mínimo de los trabajadores. Naturalmente que uno no puede decir que no está de acuerdo porque fue él quien lo propuso, me parece que es una alternativa formidable”, afirmó Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajo (CGT), citado por la revista Dinero.

En los últimos días cobran fuerza varias cifras. Por los lados del Ejecutivo, por ejemplo, se estaría contemplando la propuesta del senador Álvaro Uribe de subir el salario mínimo en un 10 % para el año entrante, lo que lo ubicaría en 859.366 pesos.

Anif, por su parte, plantea que el aumento no podría ser superior al 4 % porque aumentaría la inflación y también porque esa cifra se tiene en cuenta en cobros multas y demás.

Según el informe de Anif, la idea de subir el salario mínimo hasta un 10 % en 2019 es “mala” porque estaría violando en cerca de 6 puntos porcentuales la llamada “Regla universal” del reajuste al salario mínimo en Colombia.

Para esa Asociación, subir el mínimo a ese nivel generaría consecuencias graves como mayores gastos presupuestales, entre otras cosas, porque muchos rubros están atados al reajuste del mínimo (salud, pensiones y demandas a la Nación, por ejemplo).